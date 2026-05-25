LUNA SEA真矢さんの想い刻む 秦野駅にメンバー手形碑＆記念プレート設置
ロックバンド・LUNA SEAの楽曲を使用した秦野駅の駅メロディー導入を記念し、秦野駅北口・まほろば大橋でメンバーの手形碑および記念プレートの除幕式が開催された。
【写真】数々の写真やドラムも…『真矢さん お別れ会』の模様
2月に亡くなったドラマー・真矢さんの出身地である神奈川・秦野の秦野駅では、列車接近メロディー（駅メロディー）として「ROSIER」および「I for You」を導入。今回の手形碑は秦野市が制作し、真矢さん含むメンバー5人全員の手形が刻まれている。
また、駅メロディー導入に向けて市民有志が署名活動を行うために設立された「小田急秦野駅発車メロディーLUNA SEA楽曲化計画実行委員会」は、クラウドファンディングを通じて記念プレートを制作。完成したプレートは秦野駅の北口・南口の2か所に設置され、一般公開された。
さらに秦野市は、真矢さんが「はだのふるさと大使」として活動してきた功績に感謝し、新たに「はだのふるさと特別大使」に任命。式典では、夫人である石黒彩へ任命書が授与されるとともに、真矢さんへの追悼コーナーに寄せられた845通のメッセージも手渡された。
今週末より、LUNA SEAの全国ツアー『LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOURNEY -FOREVER-』がスタート。その幕開けとして、5月29日、30日にはクアーズテック秦野カルチャーホールにて、バンドとして初となる故郷・秦野での凱旋公演が開催される。
地元とファンの想いが重なり合った今回の取り組みによって、秦野の街はLUNA SEAの足跡を感じられる場所として、新たな“聖地”となりそうだ。
【写真】数々の写真やドラムも…『真矢さん お別れ会』の模様
2月に亡くなったドラマー・真矢さんの出身地である神奈川・秦野の秦野駅では、列車接近メロディー（駅メロディー）として「ROSIER」および「I for You」を導入。今回の手形碑は秦野市が制作し、真矢さん含むメンバー5人全員の手形が刻まれている。
さらに秦野市は、真矢さんが「はだのふるさと大使」として活動してきた功績に感謝し、新たに「はだのふるさと特別大使」に任命。式典では、夫人である石黒彩へ任命書が授与されるとともに、真矢さんへの追悼コーナーに寄せられた845通のメッセージも手渡された。
今週末より、LUNA SEAの全国ツアー『LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOURNEY -FOREVER-』がスタート。その幕開けとして、5月29日、30日にはクアーズテック秦野カルチャーホールにて、バンドとして初となる故郷・秦野での凱旋公演が開催される。
地元とファンの想いが重なり合った今回の取り組みによって、秦野の街はLUNA SEAの足跡を感じられる場所として、新たな“聖地”となりそうだ。