タレントのマツコ・デラックス（53）が25日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にコメンテーターとして生出演し、自動車教習所にまつわるエピソードを語った。

番組では、運転免許証の取得費用を親が持つべきか、いつ取るべきかについて議論。マツコは「私は高校3年の時から通い始めたから、親に出してもらったわよね。通学路の途中にある教習所みたいなところに行って」と明かした。

教習所のシステムについて、要望があるという。「教習所って…長すぎない？お金はそのままで結構なので、期間をもうちょっと（短くしてほしい）」。さらに、「厳しすぎない？」とも。「全て厳しくない？仮免の時とか、ちょっとのミスも許されないじゃん？もう。今の方がミスしてるわよ、私」と、経験談を口にした。

マツコが通っていた時には、厳しい教官がそろっていたそうで、苦い失敗談も。「クランクで1回、ダラダラってすだれみたいになっているじゃない？バーが。あれでグア〜ってやった時、（教官が）目も合わせてくれなくなって。辞めたくなったわ、その時は。口利かないどころか、目も合わせてくれなくなって」。さらに、「“やる気あるのか？”とか言われて、泣きながら家に帰った記憶がある」と、涙の経験も打ち明けていた。