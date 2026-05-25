スターダムのなつぽい（30）が25日までに自身のインスタグラムを更新。レスリング女子で五輪メダリストの浜口京子（48）の近影を公開し、反響を呼んでいる。

「今日は夫婦でのお仕事で浅草に来たので、その前に浜口ジムにご挨拶でお邪魔いたしました」と報告。「会長のアニマル浜口さんはいらっしゃらなかったのですが、浜口京子さんにお会いできました」と京子とのツーショットを公開。「結婚後直接ご挨拶になかなか来らなかったので、やっとご挨拶ができて良かったです」と記した。

「今から別の撮影があったため、おめかししてご挨拶だけ...と思っていたらまさかのトレーニングが始まり！？撮影前からいい汗をかかせていただきました」と恭子と一緒にダンベルを上げる動画もアップ。「京子さんに僧帽筋や首など褒めていただいて、めっちゃくちゃ嬉しかった」とつづった。

「京子さんもジムの皆様もみんな優しくて少しの時間だったけど、とても楽しかったぁ〜 今度はちゃんとトレーニングでお邪魔致します」とした。

この投稿に、フォロワーは京子の近影に反響。「京子ちゃん、現役時代より身体締まった？」「浜口道場」「さすが京子さん」「口さん痩せたね〜」「ものすごい筋肉」「確か僧帽筋発達してる」「京子さん鉄アレイ似合いすぎだろ。笑 あと二頭筋ヤバい！」などの声が集まっている。