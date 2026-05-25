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IoTスマートホームブランドのSwitchBotは、「SwitchBot スマートロック Pro 指紋認証パッド セット」を17％オフの18,980円（税込）で販売しています。

SwitchBot スマートロック プロ 指紋認証パッド 暗証番号 - スイッチボット 鍵 スマートキー ドアロック オートロック スマホで操作 交通系ICカード FeliCa Suica PASMO Alexa/Google Home/Siri対応 遠隔対応 工事不要 取付カンタン 後付け 防犯対策助成金あり スイッチボット(SwitchBot) \18,980 （2026/05/25 15:04時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

15種類の解錠方法であらゆるシーンに対応するスマートロック

↑スイッチボットの「スマートロック Pro 指紋認証パッド セット」。

SwitchBot スマートロック Pro 指紋認証パッド セットは、0.3秒でサッと開く指紋認証をはじめ、SuicaやPASMOなどの交通系ICカード、パスワード、スマホアプリやApple Watchなど、ライフスタイルに合わせた15タイプもの施解錠方法に対応したスマートロック。

面倒な工事は一切不要で、付属の両面テープで簡単に取り付け可能。独自開発の「無段階可変構造」により、約99%のドアロックにしっかりとフィットし、購入してすぐにご自宅のドアをスマート化できるとうたいます。

また、単3電池4本で約9か月稼働するほか、別売りの専用充電バッテリーを使えば、メインとサブのバッテリーを自動で切り替える「リレー給電」により、最大365日の連続駆動を実現。万が一の際も、微電流解錠機能で応急的に鍵を開けることができます。

毎日繰り返す「鍵の開け閉め」をストレスフリーにして、ワンランク上の快適な生活を始めてみませんか？ お得なこのタイミングに、ぜひAmazonでチェックしてみてください！



ドアをスマート化するなら今がチャンス！

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