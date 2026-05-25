「夏コーデ、シンプルになりがち」→ 解決！【グローバルワーク】簡単に真似できる「こなれ術」

薄着になる夏は、コーデがシンプルになりがち。少し物足りなさを感じることもありそうです。そんなときは、小物使いを工夫してみるといいかも。今回は、小物を上手に取り入れた【グローバルワーク】のスタッフさんの着こなしを紹介します。一気にこなれ度がUPするから、ぜひ参考にしてみて。

ベルトで淡色コーデを引き締め

ふんわりとしたブラウスが目を引く淡色コーデ。ベルトとシューズをダークカラーでまとめることで、ぼんやり見えを抑えてコーデを引き締めてくれます。ふんわりブラウスをそのまま着るのも素敵ですが、ウエストマークすることでメリハリが生まれてこなれ感をプラス。手持ちのベルトで気軽に試すことができそうです。

腰巻きスカーフでトレンド感アップ

ブラウンのセットアップコーデにスカーフをプラスした着こなし。腰まわりに巻くことでほどよいアクセントになり、ほんのり華やかさを加えてくれます。落ち着いた配色のスカーフを選べば、大人っぽくまとめたスタイルになじみやすいのもポイント。上品さを意識したい大人世代にもぴったりです。腰や首に巻くだけでなく、バッグに付けるなどさまざまなアレンジを楽しめるスカーフは、一枚持っていると重宝しそう。

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writer：永濱 なつみ

育児をきっかけに、子育てママ世代でも楽しめるオシャレな着こなしや暮らしの情報発信を目指し、ライター業務を開始。ファッション商品レビュー、子育てと福祉、住まい、暮らしにまつわる執筆に従事。2025年からFTNでも同分野の記事を制作。