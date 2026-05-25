

「超ハッピーすぎ︕チャレンジ始まる（ティザー）」篇サムネイル

佐野勇斗（M!LK）が、ローソンの新TVCM「超ハッピーすぎ！チャレンジ始まる」篇に出演。「（ローソンに）毎日のように通っていたので、まさかそのCMに僕が出演できるということですごく嬉しい」と気持ちを語った。

【動画】佐野勇斗、ヒコロヒー、上坂樹里がローソンCM新加入「超ハッピーすぎ！チャレンジ始まる」篇＆メイキング

株式会社ローソンは、舞台・バラエティーで活躍中の梅沢富美男、俳優の川栄李奈、俳優の上坂樹里、俳優の佐野勇斗、お笑い芸人のヒコロヒー（五十音順）が出演する新TVCM「超ハッピーすぎ！チャレンジ始まる」篇を6月1日から全国で放送開始する。

これに先立ち、ティザーとして新TVCM「超ハッピーすぎ！チャレンジ始まる（ティザー）」篇を5月25日全国で放送開始。あわせて、出演者のインタビューを含むメイキングムービーをローソン公式YouTubeチャンネルで公開。

今回のCMより、川栄李奈、梅沢富美男に加えて、新たに佐野勇斗、ヒコロヒー、上坂樹里がハピろー！ファミリーに加わった。佐野、ヒコロヒー、梅沢がお客役、上坂が新人クルー役、川栄が新店長役として登場する。

「超ハッピーすぎ！チャレンジ始まる（ティザー）」篇では、ある日佐野が起きると腕が不思議なポーズになっていることから物語がスタート。街に出るとヒコロヒー、梅沢富美男など、同じポーズをした人々が次々と現れ、やがて大行進に発展。導かれるようにたどり着いた先のローソンで、新店長の川栄と新人クルーの上坂が「超ハッピーすぎ！チャレンジ」の開催を発表。ラストには全員でハピろー！ポーズを決める中、佐野が思わず「超ハッピーすぎ！ってなに!?」とツッコミを入れる、ユーモアあふれる展開となっている。

続く「超ハッピーすぎ！チャレンジ始まる」篇では、佐野が「超ハッピーすぎ！チャレンジ」を声高々に発表も、ヒコロヒーの問いかけをきっかけに、梅沢や川栄が次々と“チャレンジ”内容を発表。上坂は「No Challenge, No LAWSONです！」と元気に宣言し、終始にぎやかな掛け合いが繰り広げられる。

さらに、メイキング映像では撮影の裏側や出演者同士のインタビューなど、本編では見られない素顔を収録しています。CMの世界観をより深く楽しめる内容となっている。

ローソンは、「超ハッピーすぎ！チャレンジ」施策として、6月2日から全国のローソン店舗で、創業51周年にちなんで価格据え置きで具材や重量などを約51％増量する「盛りすぎチャレンジ」や、2つの商品を組み合わせた「合わせすぎチャレンジ」など、企画を展開。

インタビュー

――ローソンのCM出演が決まったときの“率直な感想”を教えてください。佐野勇斗

まずシンプルにすごく嬉しかったです。嬉しかった理由というのも、昔から部活の時に必ず、ローソンでおにぎりを買っていましたし、上京してから初めて住んだ家の1番近くにローソンがあって、毎日のように通っていたので、まさかそのCMに僕が出演できるということですごく嬉しい気持ちでした。ご縁も感じました。ヒコロヒー

私もすごいびっくりしました。松竹芸能がびっくりしていました。「ほんまか？」みたいな。私の地元のローソンはすごく大きくて、そこで働いていたお姉さんがすごくかっこよくて綺麗で、当時20歳くらいのお姉さんだったと思うんですけど、ローソンさんの制服がすごく印象的でした。今日その制服をわたしも着れるのかなと思っていたのですが、全然関係無かったです（笑）。でも嬉しかったです。上坂樹里

私もすごくびっくりしました。いつもテレビで見ていた CM だったので、今回新人クルーとしてローソンさんの制服を着られるということでとても楽しかったです。――初めてのCM撮影はいかがでしたか？佐野勇斗

ローソンさんのポーズがありまして、そのポーズができたことが嬉しかったですね。――常日頃いろいろなかっこいいポーズをされていますが？佐野勇斗

このポーズが一番かっこいいです！――撮影を通して印象が変わった方はいらっしゃいますか？ヒコロヒー

みんな印象通りだったというか、イメージ通りのテレビで見るままでした。梅沢さんが元々大好きなんですが、現場の間もずっと梅沢節でした。「もうそれいいんだよ。さっきやっただろ！」みたいにずっとおっしゃってくださって、ちょっとほぐれる瞬間もあって、すごく勉強させていただきました。梅沢さんが1番そのままで嬉しかったです。――新人クルー役として撮影前に準備したことや意識したことはありましたか？上坂樹里

元気よく、明るくハキハキと喋ることを意識して今日は撮影に来ました。――ご自身に点数を付けるとしたら何点でしたか？上坂樹里

店長役の川栄さんを見習って空気感を感じながら一緒に撮影できたので…川栄李奈

100点です！上坂樹里

ありがとうございます！――新店長に就任ということですが、“新店長”という役どころを初めて聞いたときの感想を教えてください。川栄李奈

店長ということでまずすごく驚いたんですけど、素直にすごく嬉しかったです。あと制服を（CM撮影では）初めて着ることができたので背筋が伸びる思いでした。これを着るのが夢だったのでやっと着れた！と思ってとっても嬉しかったです。――娘役の川栄さんが新店長になりました。今父親役としてどんなお気持ちですか？梅沢富美男

娘が新店長になったと聞いてハッピーでした。でも絶対に任せてください、うちの娘はしっかり者ですから、皆さんの期待に応えると思います。ぜひ期待してください。次の店長は私です（笑）。川栄李奈

狙われている!?（笑）ヒコロヒー

娘から店長の座を奪還（笑）。梅沢富美男

よその店舗の店長でいいですから！（笑）――佐野さん、上坂さん、ヒコロヒーさんが今回新たに仲間入りしました。「これから楽しみだな」と感じたポイントなどあれば教えてください。梅沢富美男

このお話をしてる時に感じたと思いますけど、私も含めてみんな個性が違いますから。逆にそれが面白いんじゃないですか。――今回改めて３人と共演してみてどうでしたか？梅沢富美男

いやいやいや、ちゃんとやっていましたよ、文句も言わずに。今回本当に盛り沢山な撮影でしたが、本当に真面目にやっていました。グジグジ言っていたのは私だけでしたよ（笑）。――みなさん自身が最近“超ハッピーすぎ！”と感じた瞬間を教えてください。佐野勇斗

M!LKというグループに所属しているのですが、バラエティーや昨年末は紅白歌合戦にも出させていただいて、メンバーと過ごす時間が増えています。12年目になるのですが、ハッピーだとしみじみ感じています。ヒコロヒー

アルコールフリーのお酒を最近飲むようになったのですが、「今日切れてるか…」と思って家に帰った時に1本だけ残っていたときにすごく嬉しいなと感じます。上坂樹里

今朝インスタントのお味噌汁を飲もうと思いポットでお湯を沸かしたのですが、量を測らずにぴったり線までお湯を注げたのがすごくハッピーでした。ヒコロヒー

すごい！川栄李奈

最近自分の子どもと会話するときに、子どもが「〜すぎて滅」って言うんです。「これ可愛すぎて滅！」みたいな会話をするので、佐野さんと今日お会いすることができ、自慢できるなと思いました。佐野勇斗

嬉しすぎて滅！川栄李奈

生で見れた！――本当に申し訳ないのですが、ワンショットでいただいてもよろしいでしょうか？佐野勇斗

嬉しすぎて滅！川栄李奈

ありがとうございます！梅沢富美男

私はご承知の通り明日からも地方公演があって、地方に行くと必ずローソンに行くのですが、ローソンの店員さんに「からあげクン売れてますよ！」と言われるので、それがハッピーですね。