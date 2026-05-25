有村架純、“人生を壊す”金密輸映画で税関と異例コラボ！ 「観たいと思ってもらえたら」
有村架純が25日、自身が主演を務める映画『マジカル・シークレット・ツアー』と税関とのコラボ発表会に出席。コラボポスターをお披露目し、「この映画を観たいなと思ってもらえたらうれしいです」とアピールした。
【画像】有村架純、イベントで美オーラ全開！ コラボポスターも
本作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが【金の密輸】で逮捕されたという実際の事件に着想を得たオリジナルストーリー。二児の母、大学の研究者、そして妊婦―。一見、犯罪とは無縁そうに見えるものの、実はそれぞれに事情を抱えた3人が偶然出会い、金の密輸という秘密によって絆を深めていく。有村の闇バイト仲間は黒木華と南沙良が演じる。
この度、実際に起こった金密輸事件に着想を得た本作と、金の密輸対策を強化している税関のタイアップが実現。金の密輸が犯罪であることを広く国民に知ってもらうための施策で、税関が映画作品とタイアップを組むのは史上初の試みとなる。
羽田空港 第3ターミナルの税関エリアで行われた同会見。この場所でこのようなイベントを行う機会もなかなかなく、有村は「まさかこのような場所で自身が出演した映画のイベントをさせてもらえる日が来るとは！ 驚きと、協力してくださった税関の方々への感謝と、イベントをしたことが広まればいいなと思っています」と語った。
映画劇中では税関検査時のやり取りが緊迫した重要シーンとして描かれているのだが、完成した映像を見ての感想を聞かれると「自分が思っているより見やすい作品になっていました。3人の女性が人生の再起をかけて犯罪に染まってしまうのですが、3人の一生懸命になるほど滑稽な部分が、なぜか笑えるんです。そんなエンターテイメント作品に仕上がったと思っています」と、テーマと少しギャップがあると明かす。
しかし、物語において税関でのシーンは「肝になる」とも主張。「最初の緊張感と、密輸を重ねていくうちに慣れていくグラデーションを、税関のシーンが担ってくれていました」という。天野千尋監督と何度も話し合い、そのグラデーションを作っていったそうで「スケジュールの関係で撮れないかもしれない（税関での）シーンが出てきたのですが、それをカットすると作品において足りない部分がでてきてしまう。“何とか撮らせてほしい”と監督に相談し、結果、撮ることができました」という裏話も語られた。
そしてこの日、コラボポスターの除幕式も実施。映画ビジュアルの横に“人生を壊す、金の密輸”というインパクトのあるキャッチがデザインされており「税関を通られる方には、これをしっかり目に焼き付けていただきたいですね（笑）。そして、この映画を観たいなと思ってもらえたらうれしいです」と呼びかけていた。
なお、会見には有村のほか、綿密なリサーチをもとに本作の監督・脚本を務めた天野千尋、さらに東京税関 羽田税関支署長・石川陽一氏、税関イメージキャラクター・カスタム君も登壇した。
映画『マジカル・シークレット・ツアー』は、6月19日より全国公開。
【画像】有村架純、イベントで美オーラ全開！ コラボポスターも
本作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが【金の密輸】で逮捕されたという実際の事件に着想を得たオリジナルストーリー。二児の母、大学の研究者、そして妊婦―。一見、犯罪とは無縁そうに見えるものの、実はそれぞれに事情を抱えた3人が偶然出会い、金の密輸という秘密によって絆を深めていく。有村の闇バイト仲間は黒木華と南沙良が演じる。
羽田空港 第3ターミナルの税関エリアで行われた同会見。この場所でこのようなイベントを行う機会もなかなかなく、有村は「まさかこのような場所で自身が出演した映画のイベントをさせてもらえる日が来るとは！ 驚きと、協力してくださった税関の方々への感謝と、イベントをしたことが広まればいいなと思っています」と語った。
映画劇中では税関検査時のやり取りが緊迫した重要シーンとして描かれているのだが、完成した映像を見ての感想を聞かれると「自分が思っているより見やすい作品になっていました。3人の女性が人生の再起をかけて犯罪に染まってしまうのですが、3人の一生懸命になるほど滑稽な部分が、なぜか笑えるんです。そんなエンターテイメント作品に仕上がったと思っています」と、テーマと少しギャップがあると明かす。
しかし、物語において税関でのシーンは「肝になる」とも主張。「最初の緊張感と、密輸を重ねていくうちに慣れていくグラデーションを、税関のシーンが担ってくれていました」という。天野千尋監督と何度も話し合い、そのグラデーションを作っていったそうで「スケジュールの関係で撮れないかもしれない（税関での）シーンが出てきたのですが、それをカットすると作品において足りない部分がでてきてしまう。“何とか撮らせてほしい”と監督に相談し、結果、撮ることができました」という裏話も語られた。
そしてこの日、コラボポスターの除幕式も実施。映画ビジュアルの横に“人生を壊す、金の密輸”というインパクトのあるキャッチがデザインされており「税関を通られる方には、これをしっかり目に焼き付けていただきたいですね（笑）。そして、この映画を観たいなと思ってもらえたらうれしいです」と呼びかけていた。
なお、会見には有村のほか、綿密なリサーチをもとに本作の監督・脚本を務めた天野千尋、さらに東京税関 羽田税関支署長・石川陽一氏、税関イメージキャラクター・カスタム君も登壇した。
映画『マジカル・シークレット・ツアー』は、6月19日より全国公開。