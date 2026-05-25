◆札幌六大学野球春季リーグ戦優勝決定戦 北海学園大１６―１２星槎道都大（２５日、野幌硬式野球場）

リーグ史上初の３校による優勝決定戦が行われた。１戦目に３―２で札幌大を下した北海学園大が２戦目の星槎道都大戦も１６―１２で制し、２季ぶり１２度目（リーグ移行後）の優勝を果たした。春の連覇は、リーグ再編前の１９８２年以来４４年ぶり。８強入りした昨年に続き２年連続２２度目の出場となる全日本大学野球選手権（６月８〜１４日、神宮・東京Ｄ＝報知新聞社後援）では、８日の１回戦（東京Ｄ）で関西学生野球連盟代表の関大と対戦する。

全国に王手をかけて迎えた２戦目。優勝のためには連勝が必須の中、大逆転勝利で頂点に立った。４点リードの９回２死一塁。２７個目のアウトを奪い３時間２７分の激闘を制すと、北海学園大ナインはマウンド上で喜びを爆発させた。

札幌大に王手を懸けられ、崖っぷちの状況で迎えたリーグ最終戦から３連勝。逆転優勝を果たし、島崎圭介監督は「なかなかこんな試合は経験できない。あんなに点数取られてから気持ちを切らさずに最後まで頑張ったのは本当に褒めたい」と目を細めた。

星槎道都大戦は、両チーム合わせて２４安打３１四死球の乱打戦となった。４回表を終えて２―１０となり、コールド負けの危機も迫る中、決勝打を放った鈴木恋斗捕手（４年＝旭川実）は「ここまできたらやるしかない。あきらめる選択肢はなかった」。４回裏に３点を返すと、５回に一挙６得点で逆転。その後も得点を積み重ねて突き放した。

昨年は、広島４位の工藤泰己、オリックス５位の高谷舟の両投手に日本ハム育成１位の常谷拓輝内野手らを擁して全国８強入り。今年は昨年のようなドラフト指名を確実視される選手が不在の中、総力戦で頂点に上り詰めた。２年連続で臨む大舞台に向け、島崎監督は「（相手が）素晴らしいピッチャーのようなので、よく研究して試合に入りたい」。鈴木も「去年は試合に出たくても出られない悔しい全国だった。今年は全力で楽しんで、１個ずつ勝っていきたい」と腕をまくっていた。