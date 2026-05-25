国産本わらび粉×三種きな粉、兵庫に専門店！ わらび餅専門店門藤「播磨店」

記事ポイント 兵庫県加東市に2026年6月13日、わらび餅専門店が新規グランドオープン国産本わらび粉を使用した本わらび餅【脆味】は、風味の異なる三種のきな粉で楽しめるお土産仕様ミシュランシェフとタイアップした新感覚わらび餅ドリンク「WARABI-TA」も展開 兵庫県加東市に2026年6月13日、わらび餅専門店が新規グランドオープン国産本わらび粉を使用した本わらび餅【脆味】は、風味の異なる三種のきな粉で楽しめるお土産仕様ミシュランシェフとタイアップした新感覚わらび餅ドリンク「WARABI-TA」も展開

兵庫県加東市に、国産本わらび粉にこだわった専門店が登場します。

カドフジが運営する『わらび餅専門店門藤 播磨店』が、2026年6月13日にグランドオープンします。

本わらび餅からわらび餅ドリンクまで、幅広いラインナップをそろえた専門店です。

わらび餅専門店門藤「播磨店」





店舗名：わらび餅専門店門藤 播磨店開店日：2026年6月13日

黒い外壁と木製柱を組み合わせた平屋建ての店舗は、白い「門藤」の看板が目を引く落ち着いた外観です。

国産本わらび粉を使用した本わらび餅をはじめ、ミシュランシェフとタイアップしたわらび餅ドリンクまで、専門店ならではのメニューを展開します。

看板商品は、本わらび餅【脆味】です。

「脆味（ぜいみ）」という名称は、中国古典『韓非子』揚権篇に登場する四字熟語「香美脆味（こうびぜいみ）」に由来し、「とろけるように柔らかい美味しい菓子」を意味します。

国産本わらび粉を使用し、弾力とのどごしの良さを追求した一品です。

本わらび餅【脆味】の素材とフレーバー





国産本わらび粉を原料とした本わらび餅【脆味】は、ほかにはない弾力とのどごしの良さを特徴とします。





使用するきな粉は「ふくゆたか・黒ごま・深煎り」の三種で、それぞれ風味が異なります。

三種のきな粉は同時にそろい、食べ比べながら味の違いを楽しめる構成です。





ふくゆたかはまろやかな大豆の甘み、黒ごまはコクと香ばしさ、深煎りは濃厚な焙煎香が特徴で、同じわらび餅でも三通りの味わいが生まれます。

季節を問わず楽しめ、春は花見のお供に、夏はガラス器に盛って涼感を演出し、秋は抹茶との茶菓子として、冬はほんのり温めた温わらび餅としても提供されます。

お土産にも適した仕様です。

新感覚ドリンク「WARABI-TA」





ドリンクメニュー「WARABI-TA」は、ミシュランシェフとタイアップして開発したわらび餅入りのドリンクです。

わらび餅を飲み物として再解釈した新感覚の一品で、実店舗限定で提供されます。





国産本わらび粉が生む独特の弾力と、きな粉の豊かな風味が、ドリンクというかたちでも体感できます。

わらび餅専門店ならではの素材へのこだわりが、新しい飲み方で表現されています。

国産本わらび粉と三種のきな粉（ふくゆたか・黒ごま・深煎り）にこだわった本わらび餅【脆味】は、四季を通じた食べ方の提案もそろい、贈り物から自分へのご褒美まで幅広い場面に対応します。

ミシュランシェフ監修の「WARABI-TA」は実店舗でのみ体験できる、播磨店ならではのメニューです。

わらび餅専門店門藤「播磨店」の紹介でした。

よくある質問

Q. 播磨店はいつオープンしますか？

A. 2026年6月13日にグランドオープンします。

所在地は兵庫県加東市下滝野1丁目43です。

Q. 三種のきな粉の風味はそれぞれ何が違いますか？

A. ふくゆたか・黒ごま・深煎りの三種で、それぞれ大豆のまろやかさ、ごまのコクと香ばしさ、焙煎による濃厚な香りと、異なる風味が楽しめます。

Q. 「WARABI-TA」はどのような商品ですか？

A. ミシュランシェフとタイアップして開発した、わらび餅が入った新感覚のドリンクです。

実店舗で提供されます。

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