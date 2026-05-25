『多すぎる恋と殺人』森カンナ、元夫が“容疑者”として浮上 第8話ラストに衝撃展開
俳優の森カンナが主演を務める、日本テレビ月曜プラチナイト枠ドラマDEEP『多すぎる恋と殺人』（毎週月曜 深0：24）の第8話が、きょう25日深夜に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】迫力！神木譲（前田公輝）の胸ぐらを掴む真奈美（森カンナ）
本作は、自由に生きる“奔放刑事”のたくさんの恋と別れを描く超・刺激的なラブ×サスペンス×コメディー。谷崎真奈美（森）は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ、警視庁捜査一課の刑事。ツンデレ枠・筋肉枠・枯れオジ枠・真面目枠・後輩枠・ドS枠などさまざまなマイラブたちと人生を謳歌している。そんなある日、自分と関係を持った男性が次々と殺される事件が発生。真奈美に片思いする後輩刑事・黒岩壮馬（西垣匠）とタッグを組んで、奇妙な連続殺人事件の真相を追う。
真奈美の50人の恋人＝マイラブを狙った連続殺人事件が急展開を迎える。マイラブの毒殺に使われた薬品から、真奈美の元夫で探偵の桐生徹（青柳翔）の指紋が検出され、新たな容疑者に浮上する。警察は桐生の探偵事務所から荷物を次々と押収し、姿をくらました桐生の行方を追う。元妻として桐生をよく知る真奈美は「指紋残すって…。そんなヘマするかな」と、桐生が犯人だとは、どうしても思えない。
一方、自ら連続殺人の指示役・アイチャンを名乗り自首してきた神木譲（前田公輝）の取り調べは難航する。このまま神木をアイチャンとして逮捕することができなければ、神木は釈放となり、桐生への疑いがますます強まる。なんとしても桐生を救いたい真奈美は、後輩刑事・壮馬と一緒に、神木が犯人である証拠をつかむために奔走する。
そんな中、桐生の押収物から、実行犯に送ったメールや凶器の購入履歴が見つかり、捜査一課管理官・高峰綾乃（桜井玲香）は桐生をアイチャンと断定。神木の釈放が決まる。
アイチャンの正体は本当に桐生なのか。神木の真の目的とは。ラストに最悪の結末が待ち受ける、衝撃の第8話となる。
【場面写真】迫力！神木譲（前田公輝）の胸ぐらを掴む真奈美（森カンナ）
本作は、自由に生きる“奔放刑事”のたくさんの恋と別れを描く超・刺激的なラブ×サスペンス×コメディー。谷崎真奈美（森）は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ、警視庁捜査一課の刑事。ツンデレ枠・筋肉枠・枯れオジ枠・真面目枠・後輩枠・ドS枠などさまざまなマイラブたちと人生を謳歌している。そんなある日、自分と関係を持った男性が次々と殺される事件が発生。真奈美に片思いする後輩刑事・黒岩壮馬（西垣匠）とタッグを組んで、奇妙な連続殺人事件の真相を追う。
一方、自ら連続殺人の指示役・アイチャンを名乗り自首してきた神木譲（前田公輝）の取り調べは難航する。このまま神木をアイチャンとして逮捕することができなければ、神木は釈放となり、桐生への疑いがますます強まる。なんとしても桐生を救いたい真奈美は、後輩刑事・壮馬と一緒に、神木が犯人である証拠をつかむために奔走する。
そんな中、桐生の押収物から、実行犯に送ったメールや凶器の購入履歴が見つかり、捜査一課管理官・高峰綾乃（桜井玲香）は桐生をアイチャンと断定。神木の釈放が決まる。
アイチャンの正体は本当に桐生なのか。神木の真の目的とは。ラストに最悪の結末が待ち受ける、衝撃の第8話となる。