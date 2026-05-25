【スタバ新作レポ】バナナ×コーヒーが想像以上の好相性 『バナナ アフォガート フラペチーノ』一足先に飲んできた

【スタバ新作レポ】バナナ×コーヒーが想像以上の好相性 『バナナ アフォガート フラペチーノ』一足先に飲んできた