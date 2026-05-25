timelesz篠塚大輝『スポンジ・シノ』第2弾決定 番組初のロケも敢行でさらなるパワーアップ目指す
テレビ朝日の深夜バラエティーゾーン『バラバラ大作戦』内で展開されている、月替わりチャレンジ枠『バラバラマンスリー』では、6月の火曜日に、今年1月に放送し好評を博したtimelesz篠塚大輝による『スポンジ・シノ』の第2弾『スポンジ・シノ2』が放送される。
【番組カット】冒険隊の服を着て口を開けて笑っている原嘉孝と篠塚大輝
篠塚の初冠番組として注目を集めた同番組は、ダンスや歌が未経験ながら、驚異の吸収力でオーディションを勝ち抜いた篠塚が、アイドルとしてさらなる飛躍を遂げるため、芸能界で使える知識や技をスポンジのように吸収していくバラエティー。毎回その道の“プロ”を講師として招き、知られざるエンタメ界のルールや熟練の技術を篠塚が学び、吸収。毎回、芸能界で使える知識や技を習得し、成長していく篠塚の姿を楽しむことができる。
そんな『スポンジ・シノ』が『スポンジ・シノ2』として早くもカムバック。前回は進行にみなみかわ、講師には彦摩呂やMr.シャチホコ、キンタロー。といったその道の“プロ”たちを招き、さまざまな講座を受けた篠塚。食リポのプロ・彦摩呂による「カットされない食リポ講座」や、Mr.シャチホコ、キンタロー。による「モノマネ講座」などを学び、アイドルとして、ひとつステップアップを果たした。
SNSでは「しのの吸収力すごい」「幸せな空間がずっと続いたらいいな」と話題になり、TVerでもバラエティー部門TOP10入りするなど大反響を。最終回の放送後は「最終回寂しい」という声が続出し、続編を期待する声も多い中での第2弾放送決定となった。
注目も高まる中でスタートする『スポンジ・シノ2』。第2弾となる今回も、進行はみなみかわが担当し、なんと番組初のロケも敢行。講師にはタイムマシーン3号やねづっちなどが登場予定。アイドルとして更なる飛躍を目指し、篠塚が今回はどんなことを吸収するのか、期待が高まる。
『スポンジ・シノ2』
6月2、9、16、23日（火） 深夜2時45分〜3時05分（※一部地域を除く）
出演：篠塚大輝（timelesz）、みなみかわ 他ゲスト
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篠塚の初冠番組として注目を集めた同番組は、ダンスや歌が未経験ながら、驚異の吸収力でオーディションを勝ち抜いた篠塚が、アイドルとしてさらなる飛躍を遂げるため、芸能界で使える知識や技をスポンジのように吸収していくバラエティー。毎回その道の“プロ”を講師として招き、知られざるエンタメ界のルールや熟練の技術を篠塚が学び、吸収。毎回、芸能界で使える知識や技を習得し、成長していく篠塚の姿を楽しむことができる。
SNSでは「しのの吸収力すごい」「幸せな空間がずっと続いたらいいな」と話題になり、TVerでもバラエティー部門TOP10入りするなど大反響を。最終回の放送後は「最終回寂しい」という声が続出し、続編を期待する声も多い中での第2弾放送決定となった。
注目も高まる中でスタートする『スポンジ・シノ2』。第2弾となる今回も、進行はみなみかわが担当し、なんと番組初のロケも敢行。講師にはタイムマシーン3号やねづっちなどが登場予定。アイドルとして更なる飛躍を目指し、篠塚が今回はどんなことを吸収するのか、期待が高まる。
『スポンジ・シノ2』
6月2、9、16、23日（火） 深夜2時45分〜3時05分（※一部地域を除く）
出演：篠塚大輝（timelesz）、みなみかわ 他ゲスト