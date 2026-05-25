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難関中学の入試問題に隠された法則。「エジプト分数」の共通因数を見抜く視点

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ガク先生がYouTubeチャンネル「ガク先生の算数・数学教室」で、「【灘中入試算数】エジプト分数（単位分数の和）の超面白い計算問題を徹底解説｜中学受験算数」を公開した。動画では、灘中学校の入試で出題された、分子がすべて1の「エジプト分数」に関する難問とその解法が解説されている。



「1/2009 + 1/392 = 1/□」という、分子がすべて1である単位分数の計算問題。ガク先生は、分母の2009と392を素因数分解し、共通因数を見つけ出す基本的なアプローチから解説を始める。2009は「7×7×41」、392は「7×7×8」と分解でき、共通する「49（7×7）」をくくり出して通分することで、驚くほどシンプルに答えが「328」と導き出される過程を実演した。



続いて、桁数が大きい数字の共通因数（最大公約数）を素早く見つけるテクニックを紹介。「2009 - 392 × 5 = 49」という引き算を用いて数を小さくし、共通因数の候補を絞り込む実践的な方法を提示する。



さらに後半では、「1/2 = 1/3 + 1/6」のように、単位分数を2つの単位分数の和に分解する法則性についても解説。「1/n = 1/(n+1) + 1/n(n+1)」という一般化された公式を導き出す。また、「5/12」を単位分数の和に分ける応用問題では、分母の約数の和が分子になる組み合わせを見つけることで、「1/12 + 1/3」や「1/6 + 1/4」へと鮮やかに分解できることを証明した。



ガク先生は「エジプト分数」に隠された規則性や、最大公約数を導き出す計算術を通して、算数の奥深さを提示した。単なる計算問題にとどまらず、数の性質を利用した論理的な思考プロセスを学べる格好の教材と言えるだろう。