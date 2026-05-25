秋田市の県立美術館で開かれている展示会「近代西洋絵画の巨匠たち」の来場者が1万人に到達し、記念のセレモニーが開かれました。



モネやルノワール、ピカソに藤田嗣治まで、貴重な近代西洋絵画の数々。



秋田市の県立美術館で開かれている「近代西洋絵画の巨匠たち」です。



19世紀から20世紀にフランスを中心に花開いた近代西洋絵画の名作約100点を楽しむことができます。





1万人目の来場者は、横手市の柴田良子さんです。前の職場で知り合った仲良しの2人を誘って、初めて絵画展を訪れました。3人には、渋谷重弘館長から展示会の記念のグッズが贈られました。横手市から 柴田良子さん「びっくりしました」「初めてだったんですけど、ちょっといい機会なので行ってみたいなと思って」湯沢市から 佐藤真弓さん「芸術あんまり詳しくないんですけど、こちらみるのが初めてなので、目に焼き付けながら行きたいと思います。ゆっくりと」「近代西洋絵画の巨匠たち」は、来月14日まで、秋田市の県立美術館で開かれています。※5月25日午後6時15分のABS news every.でお伝えします