「近代西洋絵画の巨匠たち」来場者1万人到達！ モネやピカソ…名作約100点が展示 秋田市・県立美術館
秋田市の県立美術館で開かれている展示会「近代西洋絵画の巨匠たち」の来場者が1万人に到達し、記念のセレモニーが開かれました。
モネやルノワール、ピカソに藤田嗣治まで、貴重な近代西洋絵画の数々。
秋田市の県立美術館で開かれている「近代西洋絵画の巨匠たち」です。
19世紀から20世紀にフランスを中心に花開いた近代西洋絵画の名作約100点を楽しむことができます。
前の職場で知り合った仲良しの2人を誘って、初めて絵画展を訪れました。
3人には、渋谷重弘館長から展示会の記念のグッズが贈られました。
横手市から 柴田良子さん
「びっくりしました」「初めてだったんですけど、ちょっといい機会なので行ってみたいなと思って」
湯沢市から 佐藤真弓さん
「芸術あんまり詳しくないんですけど、こちらみるのが初めてなので、目に焼き付けながら行きたいと思います。ゆっくりと」
「近代西洋絵画の巨匠たち」は、来月14日まで、秋田市の県立美術館で開かれています。
※5月25日午後6時15分のABS news every.でお伝えします