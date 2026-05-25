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秋田市の県立美術館で開かれている展示会「近代西洋絵画の巨匠たち」の来場者が1万人に到達し、記念のセレモニーが開かれました。

モネやルノワール、ピカソに藤田嗣治まで、貴重な近代西洋絵画の数々。

秋田市の県立美術館で開かれている「近代西洋絵画の巨匠たち」です。

19世紀から20世紀にフランスを中心に花開いた近代西洋絵画の名作約100点を楽しむことができます。

1万人目の来場者は、横手市の柴田良子さんです。

前の職場で知り合った仲良しの2人を誘って、初めて絵画展を訪れました。

3人には、渋谷重弘館長から展示会の記念のグッズが贈られました。

横手市から　柴田良子さん
「びっくりしました」「初めてだったんですけど、ちょっといい機会なので行ってみたいなと思って」

湯沢市から　佐藤真弓さん
「芸術あんまり詳しくないんですけど、こちらみるのが初めてなので、目に焼き付けながら行きたいと思います。ゆっくりと」

「近代西洋絵画の巨匠たち」は、来月14日まで、秋田市の県立美術館で開かれています。

※5月25日午後6時15分のABS news every.でお伝えします