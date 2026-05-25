夏のインターハイ出場を目指す全県高校総体の陸上競技はほかの競技にさきがけて始まり、25日に最終日を迎えました。



大会記録を更新する種目もあり、上位選手は東北大会出場権を獲得しました。



男子の110メートルハードルの注目は、去年インターハイに出場した秋田3年の大野忠晴です。



大野は序盤から先頭に立ちます。



ただ後半、秋田中央の吉田が猛追。





2人はほぼ同じタイミングでゴールします。「4レーン大野忠晴・秋田、速報記録は14秒46」競り勝った大野が大会3連覇。タイムは、大会記録を上回ったものの、風が強く追い風参考記録になりました。男子3000メートル障害は高さ約90センチの障害物を越えながら進む競技です。秋田工業3年川越泰斉が序盤から大きく前に出ます。そして「水濠」と呼ばれる水溜りを越えるのも大きな特徴で、水濠をクリアする技術が勝敗を大きく左右します。去年、全国高校駅伝も経験した川越はトップを譲らず。「秋田工業・川越泰斉、大会新記録でフィニッシュ。大会新記録で優勝」大会新記録の9分10秒41で優勝。男子3000メートル障害の大会記録更新は36年ぶりです。続いて女子です。20人が出場した女子3000メートル決勝。スタート直後、先頭に出たのは横手清陵3年の熊谷結翔でした。熊谷は終盤までペースを崩さず先頭をキープしますが、残り約500メートルでレースが動きました。ここまで熊谷に食らいついていた秋田北鷹3年吉田瑠衣がスパートをかけ、追い抜くと、そのまま後続を一気に突き放し、ゴール。終盤に逆転劇を見せ、9分50秒38で優勝しました。女子の棒高跳びの注目は秋田中央の3年工藤鈴です。工藤は去年、大会記録に並ぶ3メートル10センチを跳んで優勝しています。記録更新に期待がかかる中、工藤は2回で3メートル10センチをクリアすると、続く3メートル20センチを1回でクリア。大会記録を更新しました。さらなる記録を目指し挑戦した3メートル30センチは、1回目、2回目と失敗し、後がない3回目。最後に見事成功し、大会記録を樹立しました。各種目の上位選手は、来月宮城で行われる東北大会に出場し、インターハイ出場を目指します。※5月25日午後6時15分のABS news every.でお伝えします