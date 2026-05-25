メゾン キツネ、Indosoleとのコラボレーションを発表。“サステナビリティを履く”新たなサマーサンダル
近年、ファッションにおけるサステナビリティは、単なるメッセージでは成立しなくなっています。どんな素材を使い、どこで生産し、どのような循環を生み出すのか。その思想そのものを、プロダクトとしてどれだけ自然に成立させられるかが問われる時代です。
Maison Kitsuné は、インドネシア発のサステナブルフットウェアブランド Indosole との新たなコラボレーションを発表しました。
RIVERSOLE (BLACK) | Courtesy of Maison Kitsuné
本コラボレーションでは、リサイクル素材を使用したビーチサンダルのカプセルコレクションを展開。パリと東京を横断するMaison Kitsunéの感性と、Indosoleが培ってきた循環型ものづくりが交差するプロジェクトとなっています。
“廃棄物”を再設計する
このコラボレーションの中心にあるのは、「廃棄物へ新たな価値を与える」というシンプルでありながら力強い発想です。2009年にインドネシアで設立されたIndosoleは、廃タイヤや廃棄ビーチサンダルなどを再利用し、高品質かつ耐久性に優れたフットウェアへ再生する取り組みを続けてきました。
RIVERSOLE (OFF-WHITE) | Courtesy of Maison Kitsuné
特に象徴的なのが、「RIVERSOLE」ラインです。バリを拠点とする環境保護団体 Sungai Watch と協働し、インドネシアの河川から回収した廃棄ビーチサンダルを、新たなサンダルのソールとして再利用。単なる“リサイクル素材”ではなく、実際の環境問題への具体的アクションをプロダクトへ落とし込んでいます。
パリとバリをつなぐ感覚
今回のコレクションは、“サステナブルプロダクト”にありがちな素朴さや無骨さとは異なる印象を持っています。テラゾー調のソール、自然を思わせる柔らかなカラーパレット、そしてMaison Kitsunéらしいミニマルなバランス感覚。都市生活と自然をシームレスにつなぐようなデザインが特徴です。
RIVERSOLE (SOIL) | Courtesy of Maison Kitsuné
コレクションは、「RIVERSOLE」と「EASY LIVING」の2ラインで構成。「RIVERSOLE」では、SOIL、GREY、BLACK、OFF-WHITEのカラーを展開。一方、「EASY LIVING」では、BLACK、MARBLE、PEACH FRUIT、TRUFFLEといった柔らかな色彩を揃えています。
EASY LIVING (PEACH FRUIT) | Courtesy of Maison Kitsuné
すべてのモデルは、防水仕様かつヴィーガン対応。日常使いに必要な機能性を備えながら、Maison Kitsunéのフォックスロゴをさりげなく配置することで、ブランドらしい軽やかなアイデンティティを加えています。
“長く使う”というラグジュアリー
現在のラグジュアリーファッションにおいて、“サステナブル”は単なる環境配慮ではなく、“どれだけ長く愛用できるか”という価値観へ近づきつつあります。今回のコレクションでも、“より良いものを、長く愛用する”という思想が軸に置かれています。
大量消費ではなく、循環。トレンドではなく、日常性。Maison KitsunéとIndosoleの協業は、“エコ”を声高に叫ぶのではなく、都市生活の中へ自然に溶け込むサステナビリティのあり方を提示しているようです。
【INFORMATION】
Maison Kitsuné × Indosole
発売日：2026年5月27日（水）
RIVERSOLE
展開店舗：Maison Kitsuné公式オンラインストアおよび一部店舗限定
価格：\14,850（税込）
カラー：SOIL、GREY、BLACK、OFF-WHITE
サイズ：
（メンズ）39/40、41/42、43/44
（レディース）35/36、37/38、39/40
EASY LIVING
展開店舗：Maison Kitsuné公式オンラインストア限定
価格：\12,980（税込）
カラー：BLACK、MARBLE、PEACH FRUIT、TRUFFLE
サイズ：
（メンズ）39/40、41/42、43/44
（レディース）35/36、37/38、39/40
仕様（共通）：
・リサイクル素材使用
・防水仕様
・ヴィーガン対応
問い合わせ：
メゾン キツネ カスタマーセンター
TEL：0120-667-588
Maison Kitsuné は、インドネシア発のサステナブルフットウェアブランド Indosole との新たなコラボレーションを発表しました。
本コラボレーションでは、リサイクル素材を使用したビーチサンダルのカプセルコレクションを展開。パリと東京を横断するMaison Kitsunéの感性と、Indosoleが培ってきた循環型ものづくりが交差するプロジェクトとなっています。
“廃棄物”を再設計する
このコラボレーションの中心にあるのは、「廃棄物へ新たな価値を与える」というシンプルでありながら力強い発想です。2009年にインドネシアで設立されたIndosoleは、廃タイヤや廃棄ビーチサンダルなどを再利用し、高品質かつ耐久性に優れたフットウェアへ再生する取り組みを続けてきました。
RIVERSOLE (OFF-WHITE) | Courtesy of Maison Kitsuné
特に象徴的なのが、「RIVERSOLE」ラインです。バリを拠点とする環境保護団体 Sungai Watch と協働し、インドネシアの河川から回収した廃棄ビーチサンダルを、新たなサンダルのソールとして再利用。単なる“リサイクル素材”ではなく、実際の環境問題への具体的アクションをプロダクトへ落とし込んでいます。
パリとバリをつなぐ感覚
今回のコレクションは、“サステナブルプロダクト”にありがちな素朴さや無骨さとは異なる印象を持っています。テラゾー調のソール、自然を思わせる柔らかなカラーパレット、そしてMaison Kitsunéらしいミニマルなバランス感覚。都市生活と自然をシームレスにつなぐようなデザインが特徴です。
RIVERSOLE (SOIL) | Courtesy of Maison Kitsuné
コレクションは、「RIVERSOLE」と「EASY LIVING」の2ラインで構成。「RIVERSOLE」では、SOIL、GREY、BLACK、OFF-WHITEのカラーを展開。一方、「EASY LIVING」では、BLACK、MARBLE、PEACH FRUIT、TRUFFLEといった柔らかな色彩を揃えています。
EASY LIVING (PEACH FRUIT) | Courtesy of Maison Kitsuné
すべてのモデルは、防水仕様かつヴィーガン対応。日常使いに必要な機能性を備えながら、Maison Kitsunéのフォックスロゴをさりげなく配置することで、ブランドらしい軽やかなアイデンティティを加えています。
“長く使う”というラグジュアリー
現在のラグジュアリーファッションにおいて、“サステナブル”は単なる環境配慮ではなく、“どれだけ長く愛用できるか”という価値観へ近づきつつあります。今回のコレクションでも、“より良いものを、長く愛用する”という思想が軸に置かれています。
大量消費ではなく、循環。トレンドではなく、日常性。Maison KitsunéとIndosoleの協業は、“エコ”を声高に叫ぶのではなく、都市生活の中へ自然に溶け込むサステナビリティのあり方を提示しているようです。
【INFORMATION】
Maison Kitsuné × Indosole
発売日：2026年5月27日（水）
RIVERSOLE
展開店舗：Maison Kitsuné公式オンラインストアおよび一部店舗限定
価格：\14,850（税込）
カラー：SOIL、GREY、BLACK、OFF-WHITE
サイズ：
（メンズ）39/40、41/42、43/44
（レディース）35/36、37/38、39/40
EASY LIVING
展開店舗：Maison Kitsuné公式オンラインストア限定
価格：\12,980（税込）
カラー：BLACK、MARBLE、PEACH FRUIT、TRUFFLE
サイズ：
（メンズ）39/40、41/42、43/44
（レディース）35/36、37/38、39/40
仕様（共通）：
・リサイクル素材使用
・防水仕様
・ヴィーガン対応
問い合わせ：
メゾン キツネ カスタマーセンター
TEL：0120-667-588