北海道内では連日、クマの目撃が相次いでいます。



道北の士別市では５月２４日、道内２例目となる「緊急銃猟」が実施され、クマ１頭が駆除されたほか、道警は２５日から警察官がライフル銃を使ってクマを駆除する対応を始めると発表しました。



道北・士別市のジャンプ台「朝日三望台シャンツェ」付近では、５月１８日からクマの目撃が相次ぎました。



クマは２４日、住宅近くにとどまり続けたため、市は安全を確保したうえで、道内では２例目となる「緊急銃猟」を実施。





午前１１時ごろにハンターがクマ１頭を駆除したということです。駆除されたクマは体長１メートル１０センチ、重さ５０キロのメスの成獣で、市は繰り返しこの場所に出没していた個体とみています。札幌では２５日、専門家などがクマの捕獲・管理を担う体制などについて意見交換しました。課題となっているのが、高齢化するハンターの担い手不足と確保です。道警はライフル銃を使ってクマを駆除する、全国で６例目となるプロジェクトチームの運用を２５日から始めました。市街地でクマによる人身被害が発生した場合などに、緊急的な対応として警察官が駆除を担います。市町村による緊急銃猟が難しいと判断された際、機動隊の射撃班など５人で構成される「現場対応ユニット」が出動し、ライフル銃を使ってクマを駆除するということです。道内では２０２６年も連日クマの目撃情報が相次いでいて、クマはこの先さらに活動が活発化するため注意が必要です。