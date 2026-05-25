大雨や高潮などの警報や注意報が、５月２８日から一新されます。



新しくなる「防災気象情報」。



ポイントは「レベル表記」と「色」です。



私たちの暮らしと密接に関わる気象。



大雨による土砂崩れや河川の氾濫など、北海道内でも被害が発生しています。



こうした災害から命を守るため、気象台から出される注意報や警報などの「防災気象情報」が、５月２８日から新しい仕組みに変わります。



（札幌管区気象台 佐藤達也予報官）「各警報に関してレベルごとに発表するかたちに変更」





新たに始まるのがレベル表記の統一化です。

これまで「大雨特別警報」は最も警戒レベルが高いレベル５相当だったのに対し、「高潮特別警報」はレベル４相当に位置づけられていました。



同じ特別警報でありながらレベルが違い、分かりにくいという指摘が出ていました。



また、大雨などについてレベル４に相当する情報がなく、基準が“虫食い”状態となっていました。



そこで、５月２８日からは警戒レベルの表記に用いられる数字と色分けが整理され、より分かりやすくなります。



大雨や土砂災害・高潮・河川氾濫の「特別警報」は警戒レベル５に位置づけられ、黒色で示されます。



また、新たに設けられた「危険警報」は警戒レベル４として紫色で統一され、速やかな避難が必要な段階を示すことになります。



（札幌管区気象台 佐藤達也予報官）「避難判断するための対応が分かりづらいという意見があった。タイミングをわかりやすく伝えるために見直して色分けなどもする。レベル５の時点ではもう実際に災害が発生している状況。レベル４の時点で避難を終わらせていただきたい」



新しくなる「防災気象情報」。



今回の見直しにより、災害時にとるべき行動がより分かりやすくなることが期待されています。

２８日からの防災気象情報です。



大雨・土砂災害・高潮・河川氾濫については、警戒レベルの表記に用いられる数字と色分けが整理され、より分かりやすくなります。



「特別警報」は警戒レベル５の黒色。



新たに設けられる「危険警報」は警戒レベル４の紫色。



「警報」は警戒レベル３の赤色に統一されます。



レベル分け・色分けされることで、私たちがとるべき避難行動もわかりやすくなります。



「レベル２ 注意報」では避難方法を確認。



「レベル３ 警報」では高齢者など逃げるのに時間がかかる人は早めの避難。



「レベル４ 危険警報」では危険な場所から離れるとともに、速やかな避難を心がけてください。



そして、「レベル５ 特別警報」ではすでに災害が起きている可能性が極めて高く、命を守るため最大級の警戒をしてください。



このようなレベル表記が始まる一方で、大雪や暴風雪・暴風・波浪に関してはこれまで通りレベル表記はなく、「特別警報」や「警報」で表示されます。