26日(火)以降、低気圧が前線をともない東シナ海から対馬海峡付近に達する見込みです。

温暖前線がかかる九州では、かなり暖かく湿った空気が流れ込み27日(水)にかけて激しい雨の降るところもありそうです。

27日は、西日本では土砂災害、低い土地の浸水、川の増水に注意・警戒してください。

26日の雨と風の予想ですが、暖かく湿った空気の影響で午前中は奄美など南西諸島で雨が強まりそうです。

26日の昼過ぎからは、九州の一部で雨雲がかかるでしょう。

27日になると、低気圧が対馬海峡に近づき、九州や中国・四国でまとまった雨が降りそうです。特に九州では一日を通して雨が降る見込みです。

九州では、27日から28日にかけて雨が降るでしょう。27日は雨脚が強まるところもありそうです。

中国・四国も28日にかけて雨が降る見込みです。

27日以降は、雨雲が近畿や東海の一部にもかかりそうです。西日本では、九州を中心にかなり暖かく湿った空気が流れ込み大気の状態が不安定になるでしょう。

土砂災害、低い土地の浸水、川の増水に注意・警戒してください。