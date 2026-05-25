『プラダを着た悪魔２』国内興収40億円突破 世界興収は前作のほぼ2倍に
2006年公開の大ヒット映画『プラダを着た悪魔』の続編、『プラダを着た悪魔２』が、国内興行収入40億円を突破した。
【動画】『プラダを着た悪魔２』本予告映像
5月1日に日米同時公開された本作は、公開4週目を迎えた5月24日時点で、国内累計興収40億3124万7800円、観客動員267万9682人を記録。50億円突破も視野に入る大ヒットとなっている。
さらに世界興収も約6億802万ドル（約965億9704万円）を突破。前作の全世界興収3億2658万ドルを大きく上回る勢いを見せている（※1ドル＝158.87円換算）。
前作は、トップファッション誌「ランウェイ」を舞台に、“悪魔のような”カリスマ編集長ミランダ（メリル・ストリープ）のもとで奮闘するアンディ（アン・ハサウェイ）の姿を描き、“働く女性のバイブル”として社会現象を巻き起こした作品。公開から20年が経った今も、“オシャレと仕事のモチベーション映画”として愛され続けている。
続編では、ファッション業界のトップに君臨し続けるミランダと右腕ナイジェル（スタンリー・トゥッチ）が新たな危機に直面。ジャーナリストとして成長したアンディが再び「ランウェイ」へ戻り、さらにラグジュアリーブランド幹部となったエミリー（エミリー・ブラント）も加わり、それぞれの夢と野望が交錯する新たなドラマが展開される。劇中では、キャリア、人生、年齢、働き方と向き合う4人の姿が描かれ、多くの観客の共感を呼んでいる。
【動画】『プラダを着た悪魔２』本予告映像
5月1日に日米同時公開された本作は、公開4週目を迎えた5月24日時点で、国内累計興収40億3124万7800円、観客動員267万9682人を記録。50億円突破も視野に入る大ヒットとなっている。
さらに世界興収も約6億802万ドル（約965億9704万円）を突破。前作の全世界興収3億2658万ドルを大きく上回る勢いを見せている（※1ドル＝158.87円換算）。
続編では、ファッション業界のトップに君臨し続けるミランダと右腕ナイジェル（スタンリー・トゥッチ）が新たな危機に直面。ジャーナリストとして成長したアンディが再び「ランウェイ」へ戻り、さらにラグジュアリーブランド幹部となったエミリー（エミリー・ブラント）も加わり、それぞれの夢と野望が交錯する新たなドラマが展開される。劇中では、キャリア、人生、年齢、働き方と向き合う4人の姿が描かれ、多くの観客の共感を呼んでいる。