◆第９回葵Ｓ・Ｇ３（５月３０日、京都競馬場・芝１２００メートル）＝５月２５日、栗東トレセン

藤岡健一厩舎が２頭出しの攻勢をかける。唯一のオープン２勝馬タマモイカロス（牡３歳、父デクラレーションオブウォー）は満を持して重賞初勝利を狙う。

前走のファルコンＳは外枠で脚がたまらず、伸びを欠いて６着。レース後はここを目標に反撃態勢を整えている。２０日は栗東・ＣＷコースで６ハロン８３秒３―１０秒９と素晴らしい伸び脚。犬山助手は「体調はいいよ。距離的には１２００メートルの方がいいし、時計が速くてもダメではない」と言葉に力を込める。「吏麒も（重賞を）勝っていないし、人馬ともに勝てたらいいね」。厩舎所属の高杉吏麒騎手とのコンビで初タイトル獲得を願う。

抽選突破なら、芝替わりのテーオーグレーザー（牡３歳、父マテラスカイ）も侮れない存在だ。こちらも犬山助手の担当馬。昇竜Ｓの２着など、ここまでダートで７戦して【２・２・２・１】の成績を残す。「芝スタートで走っているし、やれると思う。（タマモより）こっちの方がスピードはあるから、芝が向けば面白いんじゃないか」と一発に期待する。実績馬と意外性を秘める馬で、虎視たんたんと勝機をうかがう。（理貴）