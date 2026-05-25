韓国ドラマ「アラン使道伝」や「悪の花」などで知られる人気俳優のイ・ジュンギが、１０月期に放送予定の日本・韓国・香港がタッグを組んだ共同製作ドラマ「ｋｉＤｎａｐ ＧＡＭＥ」で俳優の坂口健太郎と共演することが発表されたと２２日、韓国メディアの聯合ニュースなどが報じた。イ・ジュンギは今作が３年ぶりのドラマ出演となる。

同作はソウル、東京、台北、シンガポール、バンコク、那覇、マニラの７都市で起こった同時多発誘拐事件を背景に、それぞれ異なるミッションを課された７人が愛する人を救うため、誰よりも早く任務を遂行しなければならない「サバイバルゲーム」の出場者になってしまうサスペンス。イ・ジュンギはソウル出身で元医師のハン・ギジュ役を演じ、誘拐された娘を助けるために極限の選択を迫られる人物だという。一方の坂口は犯人逮捕のためなら危険を顧みず、時に無謀な行動に出るエリート刑事・新出敏郎役に扮し、誘拐された愛する妻を救うために命がけのゲームに参加することになる役どころだとした。

「ｋｉＤｎａｐ ＧＡＭＥ」はすでに１８の国と地域で放送・配信が決定しており、日本ではフジテレビで放送される。