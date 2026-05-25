秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループSHOW−WAとMATSURIの公式HPが25日、更新。ファンへ注意喚起を行った。

公式HPでは「SHOW−WA／MATSURIを応援してくださる皆様へお願い いつもSHOW−WA／MATSURIへ温かく応援をいただき、誠にありがとうございます。一部におきまして、メンバーの移動時・施設周辺等での待ち伏せ、車両による追跡行為・つきまとい行為、関連施設を訪れ待ち伏せする行為、無断での撮影、遭遇情報のSNS投稿・拡散など、周囲の皆様へのご迷惑や安全面への影響が懸念される行為が見受けられております」と記述された。

続けて「このような行為は、メンバー本人のみならず、近隣施設・一般の方々・応援してくださるファンの皆様へもご迷惑となる可能性がございます。皆様に安心して応援していただける環境を守るためにも、節度ある応援とマナーへのご配慮をお願い申し上げます」と訴え「悪質な行為につきましては、状況に応じて然るべき対応をさせていただく場合がございます。今後ともSHOW−WA／MATSURIへの温かいご声援を何卒よろしくお願いいたします」と呼びかけられた。