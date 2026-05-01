バズ・ラーマン監督が手がける映像作品『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサートが絶賛公開中だ。著名人や鑑賞者からのコメントも盛り上がっている。

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本作は、2022年公開の伝記映画『エルヴィス』と地続きにある作品として位置づけられる。バズ・ラーマン監督が、発見された59時間に及ぶ未公開フィルムをもとに、最新のレストア／リマスター技術を用いて再構築した。1970年代初頭のラスベガス・コンサートや全米ツアーのライヴ映像を中心に、リハーサル、記者会見などの素材も組み込まれている。アーカイブ映像の再上映でも、ドキュメンタリーでも、通常のコンサート・フィルムでもなく、エルヴィス・プレスリーが現代に“初来日”したかのような没入型映像作品として作られている。

©2025 SONY MUSIC ENTERTAINMENT.ALL RIGHTS RESERVED.

すでに全国で絶賛上映中の本作。字幕監修も務めた湯川れい子は、「エルヴィスは、今も⽣き続けている巨⼤な伝説です。そのエルヴィスが、素朴な⾁声と、飾らない笑顔で語りかけ、ダイナミックなステージで魅了してくれる、まさに豊潤そのものの映像が、『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』という映画です。」と評し、真島昌利（ザ・クロマニヨンズ）は「『ロックして、ロールするんだ︕』そう⾔って、エルヴィスは⼤胆不敵にこの惑星を勢いづけた︕ 地球にエルヴィスがいてよかった︕ 地球にエルヴィスの歌声があってよかった︕ リメンバー・ザ・キング︕ ロックンロール︕」と寄せた。

映画ライターのよしひろまさみちは「え、カラーのエルヴィス？ しかも、パフォーマンスだけでなく MC、収録、コメント映像まで!? 伝記映画『エルヴィス』を補完する⽣データとしてもすごい！むしろエルヴィスを知らない⼈にこそこの史料は貴重︕」とし、映画コメンテーターのLiLiCoは「やっと会えた︕キラキラと輝くエルヴィスに。リハーサルから全⼒で歌い、⾝体をくねらせ 仲間と笑いながらやってる幸せな表情は新鮮であり、今までよりも彼に惚れ込む要素が満載︕ 映画界に⼊ったもののやりたい役に出会えないと 冷静に分析してたのもプロ魂。エンタメへの愛を強く感じた時間でした。」とコメントしている。

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観客からは、「映像の美しさ、音の良さ、テクノロジーに感謝！」「エルヴィスの汗や匂いが届くような迫力と最高のパフォーマンス！！」「エルヴィス映像の最高傑作だと思う!!」「彼がいなかったら、ザ・ビートルズもマイケルもいない。KING of KINGはエルヴィスであることを改めて知らしめる映画！」などクチコミでも高評価を獲得している。

あわせて新場面写真が初解禁された。今回公開されたのは、満員のコンサート会場で熱狂する観客を、エルヴィスの目線から捉えた貴重な一コマだ。

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エルヴィス・プレスリーは、革新的な音楽とステージングによって“キング・オブ・ロックンロール”と呼ばれた存在だ。本作では、そのライヴ・パフォーマンスだけでなく、肉声や素の表情も含めて再構成されている。同じ楽曲でも異なる演奏シーンをシームレスにつなぎ、リップシンクの細部まで再調整した編集によって、過去の記録映像を新たな映画体験へ変えている。

アメリカとカナダ以外の舞台に立つことがなかったエルヴィスにとって、本作は“初のワールド・ツアー”を体験するような一本でもある。日本でもIMAXでの先行上映に続き、通常版公開が開始。没後50年が近づく今なお、エルヴィスの歌声と存在感がどのように響くのかを、劇場で確かめることになる。

『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』は絶賛上映中。

Supported by パルコ＝ユニバーサル映画