悪いヤツらが一番面白い ─ ヴィランが魅力的すぎる『マスターズ・オブ・ユニバース』

悪いヤツらが一番面白い！実写映画『マスターズ・オブ・ユニバース』より、宿敵スケルター率いる悪の軍勢に焦点を当てた特別映像が降臨だ。

今回の映像では、平和だった惑星エターニアを闇へ沈めたスケルター軍の面々が続々と登場する。骸骨の顔を持つスケルターを中心に、その右腕として暗躍する魔女イーブル・リン、頭の両脇に巨大な渦巻き角を持つゴートマン、怪力で敵を引き裂くスパイカー、そして機械の腕を鈍器にもブラスターにも変形させるトラップジョーまで、いずれも強烈なデザインで並び立つ。

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スケルターの侵略は、アダムの人生を決定づけた出来事でもある。エターニアへ突然降臨した彼は、圧倒的な力で世界を制圧し、幼いアダムを両親と引き離した。その結果、アダムは15年にわたって地球で暮らすことになった。今回の映像は、ヒーマン誕生の背景にあった“悪夢の始まり”をヴィラン側から見せる内容にもなっている。

インタビュー映像では、監督のトラヴィス・ナイトが彼らについて「80年代の伝説の悪役たち。面白くて、怖くて、カッコいい」と語る。ダンカン役のイドリス・エルバもスケルターを「完璧な悪役」と表現し、ティーラ役のカミラ・メンデスは「悪役が世界を引き立てる」とコメント。主演のニコラス・ガリツィンも「時には悪いヤツらこそ、一番面白い」と話しており、ヴィラン勢が作品の大きな見どころであることを印象づけている。

Sam C Wilson stars as Trap Jaw in MASTERS OF THE UNIVERSE.

さらに、イーブル・リン役のアリソン・ブリーもインタビュー映像に初登場。妖艶さと不気味さを併せ持つ役柄の魅力を紹介している。

『マスターズ・オブ・ユニバース』は、1980年代にフィギュア、コミック、アニメなどで展開されてきたシリーズの実写映画化作品。惑星エターニアの王子アダムは、幼い頃に故郷で戦争が勃発したため地球へ送り込まれ、15年後に伝説の剣“パワーソード”を見つけ出す。剣に導かれて故郷へ戻った彼は、スケルターによって陥落したエターニアを前に、ヒーマンとして悪の軍団との死闘へ挑むことになる。

『マスターズ・オブ・ユニバース』は2026年6月5日、日米同時公開。