エンゼルスの主砲、マイク・トラウト外野手（３４）の移籍報道が過熱している。そんな中、米メディア「ＵＳＡ ＴＯＤＡＹ」は「トレードはされない」と報じた。

寄稿したのは名物記者のボブ・ナイチンゲール記者で「彼はトレード拒否権を放棄するつもりは全くない。実際、２０３０年まで契約が残っており、約１億６０００万ドルの契約金が残っているため、エンゼルスが契約金の４分の３近くを負担しない限り、どの球団も彼に手を出すことはないだろう。そして、それはあり得ないことだ」と断定した。

近年はケガ続きで不完全燃焼のシーズンを送ってきたトラウトは今季、１２本塁打、２８打点、ＯＰＳ．８８９と好成績をマーク。一方、チームはロッキーズと並んでメジャーワーストの２０勝３４敗と低空飛行が続いており、プレーオフ進出を見据えドジャースなど強豪球団への移籍報道が後を絶たない。

同氏は「３度のＭＶＰ受賞者だった頃の彼と全く同じ選手には戻れないだろうが、今シーズンはオールスター級の成績を残しており、長年の疑問が再び浮上している。いいえ、トラウトはトレードされない」と念押しした。