DEAN & DELUCA×BEAMS COUTURE、保冷ポーチ付き『ラタンかごバッグ』発売

食品や雑貨を展開する「DEAN & DELUCA(ディーン&デルーカ)」は5月26日午前11時から、「BEAMS COUTURE コラボレーション ラタンかごバッグ」を販売する。

BEAMS COUTURE(ビームス クチュール)とのコラボレーションによる新作バッグで、ラタン素材とヌメ革を組み合わせたデザインが特徴。取り外し可能な保冷ポーチを備えた2WAY仕様となっている。

販売は「DEAN & DELUCA オンラインストア」と「ビームス公式オンラインショップ」で実施。なくなり次第終了となる。

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〈“普遍的な美しさ”をテーマにデザイン〉

今回のコラボバッグは、「普遍的な美しさ」をテーマに開発した。形がしっかり際立つラタン素材を採用し、一本一本丁寧に編み上げた。持ち手には上質なヌメ革を使用。ナチュラルな風合いと高級感を兼ね備えたデザインに仕上げている。

また、保冷機能付きのポーチを備えることで、デザイン性だけでなく実用性も追求した。

BEAMS COUTURE コラボレーション ラタンかごバッグ(Mサイズ、Sサイズ)

〈保冷ポーチ付きの2WAY仕様〉

バッグ内部には、クロスをふわりとかけたような仕様を採用し、中身が見えにくい設計とした。

取り外し可能な保冷ポーチ付きで、日常の買い物から外出シーンまで幅広く活用できる。

さらに、ベルトの長さを調整することで、肩掛け・手持ちの両スタイルに対応する2WAY仕様となっている。

持ち手とロゴ部分にはヌメ革を使用。使い込むほどに色艶が増し、経年変化による風合いの変化を楽しめるという。

長く使用することで、自分だけの表情へと育っていく点も魅力として提案する。

【商品概要】

◆BEAMS COUTURE コラボレーション ラタンかごバッグ

Sサイズ：税込2万5,300円

Mサイズ：税込2万8,600円

〈販売開始〉

2026年5月26日 午前11時〜

〈販売店舗〉

・DEAN & DELUCA オンラインストア

・ビームス公式オンラインショップ

※なくなり次第終了。