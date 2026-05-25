【不二家】ブルーベリー・夕張メロンを使った季節限定カントリーマアム2種発売!
不二家は、旬のブランド果物を使用した季節限定商品「カントリーマアム(森のサファイアブルーベリー/夕張メロンソフト)」を2026年6月2日に全国発売する。
なお、「カントリーマアムミニ(夕張メロンソフト)」のみ、2026年6月30日からの発売となる。
【ブルーベリー・夕張メロンを使った季節限定カントリーマアムの画像はこちら】◆「カントリーマアム(森のサファイアブルーベリー)」
個包装12枚入り、オープン価格
長野県産「森のサファイア」ブルーベリージャムを配合し、ブルーベリーをイメージしてむらさき色に焼き上げたカントリーマアム。
サファイアのような美しさと、大粒でジューシーな味わいのブルーベリー「森のサファイア」を厳選し、配合した。甘味と酸味のバランスが絶妙なブルーベリーの爽やかな味わいが楽しめる。
42g、オープン価格
全国のコンビニエンスストアなど、一部流通限定で販売する。◆「カントリーマアム(夕張メロンソフト)」
個包装12枚入り、オープン価格
北海道産「夕張メロン」果汁と北海道産「牛乳」を配合し、赤肉メロンをイメージしてオレンジ色に焼き上げたカントリーマアム。芳醇な香りと甘くジューシーな味わいが特徴の北海道産「夕張メロン」を厳選し、配合した。メロンソフトの豊かな香りと爽やかな味わいが楽しめる。◆「カントリーマアムミニ(夕張メロンソフト)」
42g、オープン価格
全国のコンビニエンスストアなど、一部流通限定で販売する。