【不二家】ブルーベリー・夕張メロンを使った季節限定カントリーマアム2種発売!

不二家は、旬のブランド果物を使用した季節限定商品「カントリーマアム(森のサファイアブルーベリー/夕張メロンソフト)」を2026年6月2日に全国発売する。

なお、「カントリーマアムミニ(夕張メロンソフト)」のみ、2026年6月30日からの発売となる。

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◆「カントリーマアム(森のサファイアブルーベリー)」

個包装12枚入り、オープン価格

長野県産「森のサファイア」ブルーベリージャムを配合し、ブルーベリーをイメージしてむらさき色に焼き上げたカントリーマアム。

サファイアのような美しさと、大粒でジューシーな味わいのブルーベリー「森のサファイア」を厳選し、配合した。甘味と酸味のバランスが絶妙なブルーベリーの爽やかな味わいが楽しめる。

◆「カントリーマアムミニ(森のサファイアブルーベリー)」

42g、オープン価格

全国のコンビニエンスストアなど、一部流通限定で販売する。

◆「カントリーマアム(夕張メロンソフト)」

個包装12枚入り、オープン価格

北海道産「夕張メロン」果汁と北海道産「牛乳」を配合し、赤肉メロンをイメージしてオレンジ色に焼き上げたカントリーマアム。芳醇な香りと甘くジューシーな味わいが特徴の北海道産「夕張メロン」を厳選し、配合した。メロンソフトの豊かな香りと爽やかな味わいが楽しめる。

◆「カントリーマアムミニ(夕張メロンソフト)」

42g、オープン価格

全国のコンビニエンスストアなど、一部流通限定で販売する。