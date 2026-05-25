【7位〜12位】5月26日(火)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】天秤座 総合運：★★★☆☆

今までは関心がなかったことに、好奇心を刺激されそうな日です。道具やチケットの購入など、すぐにでも行動を起こしたくなるかもしれません。しかし、今日のところは情報収集に徹することで、今後がより充実します。



恋愛運

今日は、思いがけないところに出会いがあるかもしれません。しかも、一瞬で恋をしてしまう可能性も大。ただ、最初はフレンドリーに接してみて。甘い空気は、さり気なく少しずつ出していくのが、関係を進めるポイントです。



金運

｢これくらいの金額なら、いいかな｣とあまり深く考えずに買った後、必要なかったと気づくかも。ただ、慌てて買い物をしなければ、その失敗は防ぐことができます。お金を払う前に、目を閉じて深呼吸をしてみるといいでしょう。



ラッキーアイテム：帽子



ラッキーカラー：レッド 金運｢これくらいの金額なら、いいかな｣とあまり深く考えずに買った後、必要なかったと気づくかも。ただ、慌てて買い物をしなければ、その失敗は防ぐことができます。お金を払う前に、目を閉じて深呼吸をしてみるといいでしょう。ラッキーアイテム：帽子ラッキーカラー：レッド

【8位】水瓶座 総合運：★★★☆☆

新しい知識を得ることを、純粋に楽しめる日です。得意分野や専門分野が違う人と話してみるのがオススメ。また、これまで読まなかったジャンルの雑誌を手に取るのも〇。知識だけでなく、視野もグンと広がっていくでしょう。



恋愛運

過去の恋の相手とは、真逆のタイプに心を奪われそうな恋愛運。先のことはあまり考えず、思い切って接近してみるとgood。あなた自身の中から新たな一面が引き出されて、人間としての魅力がグンとアップするでしょう。



金運

｢行ってみたい｣「体験してみたい｣という好奇心で、お金を使いたくなりそうな日。旅行の申し込みや航空券の手配などは、特に慎重に。｢今日でなければならない理由などない｣と、思っていてください。深呼吸がお金を守る味方です。



ラッキーアイテム：ジーンズ



ラッキーカラー：スカイブルー

【9位】魚座 総合運：★★☆☆☆

あなたの魅力や人間性が深まるヒントが見つかる運気です。そのヒントは、過去の出来事の中にあるでしょう。ふと心に浮かんだら、できるだけ細かく思い出してみて。また、歌詞のない音楽を聴いていると、考えがいっそう深まりそうです。



恋愛運

癒やしの魅力が出てくる恋愛運です。傷ついている人や、疲れている人があなたに寄りかかってくるかも。急接近は避けておいたほうが、今後の恋の展開としてはいいでしょう。また、パートナーに対しては、尽くしすぎない程度に優しくすると絆が深まります。



金運

これまでよりも、お金との縁が強くなる運気。ただし、深く考えずにお金を使ってしまうのはNG。反対に、普段以上に｢もったいない使い方をしないように｣と、心がけてください。買い物上手になって、お金の実力も運気もUPしそうです。



ラッキーアイテム：宝石箱



ラッキーカラー：ボルドー

【10位】牡牛座 総合運：★★☆☆☆

伸ばしたいと思っていた能力のアップが期待できる運気。基礎や基本を徹底的に追求してみるとよさそう。今日だからこそ気づけること、身につくことがあるはずです。また、ほかの人のやり方は気にしないのがベスト。



恋愛運

意外な人から注目されるモテ運がある日！ただあなた自身は「関係を進めていいのだろうか」と迷うかもしれません。深刻にならず、ひとまず近づいてからその先のことを考える…くらいでもOK。カップルも大胆な愛情表現が〇。



金運

自分の能力を上げるためにお金を使うと、想像以上に稼ぐ力をつけることができる日です。｢何が一番稼げるか｣ではなく、｢何が一番ワクワクするのか｣を考えてみて。そして、1つのテーマに絞ってスキルアップをはかりましょう！



ラッキーアイテム：アトマイザー



ラッキーカラー：グレー

【11位】蟹座 総合運：★★☆☆☆

毎日のように顔を合わせる人や、何でも言い合える親友が、とても頼りになりそう。弱音や悩みを聞いてもらうと、心が癒されるでしょう。また恩返しをするチャンスは巡ってきますから、今日は甘えてしまってOKです。



恋愛運

新たな恋につながる風が吹いてくる日！特に、家族や身内から紹介の話が舞い込んできたら、詳しく話を聞いてみて。最初は気が向かない話でも、いざ会ってみると理想の相手かも。また、恋の相談も、今日は家族にするのがオススメ。



金運

デリバリーの食事をしたり、上質なタオルを購入したりと、家での時間が充実することにお金を使うといい日。心が想像以上に満たされていきそうです。さらに、掃除などで家にいる時間を有効に使うと、金運がグンとアップ！



ラッキーアイテム：タオルハンカチ



ラッキーカラー：シルバー

【12位】蠍座 総合運：★☆☆☆☆

誰かに誤解されてしまったり、誰かの言葉を勘違いして受け取ったり、そんな行き違いがありそうな運気です。「おかしいな」と感じたら、あれこれ考える前に即確認すればOK。丁寧に誠実に話せば、信頼はいっそう深まるでしょう。



恋愛運

距離が近すぎると、今日は会話がギクシャクしてしまうかもしれません。しかし、別々に過ごしながら時々連絡を取り合えば、自然と優しい気持ちや空気が生まれてくる日でもあります。特に、ひとりで楽しめることをするのがオススメ。



金運

今後、お金とのつながりをもっと強くするためのアイデアが湧きそうな日です。それは、ひとりで過ごしている時間にひらめく可能性大！移動はひとりでする、自宅で過ごす時間を増やすなど、少し人との距離をとると〇。



ラッキーアイテム：ハートのモチーフ



ラッキーカラー：ライトブルー