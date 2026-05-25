【クロスワードパズルクイズ】語彙力が試される！ □に入るひらがなは？ 「遠くの国」がヒント
柔軟な発想力が試される「クロスワードパズル」の時間です！
上下左右の文字のつながりをヒントに、空欄に入る共通のひらがなを導き出しましょう。今回は3つの言葉を完成させる問題。全てのマスが埋まった時の爽快感をぜひ味わってください。
・か □ や（縦の言葉）
・い □ り □（横の言葉）
・た □ く（縦の言葉）
ヒント：横の言葉は、歴史ある文化やスポーツでも有名な「遠くの国」の名前です。
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▼解説
それぞれの言葉に「ぎ」と「す」を入れると、次のようになります。
・かぎや（鍵屋）
・いぎりす（イギリス）
・たすく（タスク）
今回のカギは、横の「いぎりす」という国名でした。これに気づければ、縦の「かぎや」や、仕事などで割り振られる期限付きの作業を指す「たすく」もスムーズに導き出せたはずです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
上下左右の文字のつながりをヒントに、空欄に入る共通のひらがなを導き出しましょう。今回は3つの言葉を完成させる問題。全てのマスが埋まった時の爽快感をぜひ味わってください。
問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
・か □ や（縦の言葉）
・い □ り □（横の言葉）
・た □ く（縦の言葉）
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正解：「ぎ」「す」正解は「ぎ」「す」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ぎ」と「す」を入れると、次のようになります。
・かぎや（鍵屋）
・いぎりす（イギリス）
・たすく（タスク）
今回のカギは、横の「いぎりす」という国名でした。これに気づければ、縦の「かぎや」や、仕事などで割り振られる期限付きの作業を指す「たすく」もスムーズに導き出せたはずです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)