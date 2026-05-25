話題の「恐怖心展」札幌に上陸へ！ 先端・閉所・視線などの“恐怖心”が集結
「恐怖心」そのものに焦点を当てた展覧会「恐怖心展」が、7月11日（土）から9月23日（水・祝）までの期間限定で、北海道・札幌にあるサッポロファクトリーホール横 特設会場で開催される。
【写真】あなたは怖い？ “恐怖心”の一例
■詳細は今後発表
今回札幌での巡回が決まった「恐怖心展」は、気鋭のホラー作家・梨と、株式会社闇、『イシナガキクエを探しています』『飯沼一家に謝罪します』などで知られるテレビ東京プロデューサー、大森時生がタッグを組んだ、来場者に“恐怖心と向き合う体験”を提供する展覧会。
2025年夏に東京・渋谷で約13万人を動員し、大阪では7万1620 人の来場者数を記録。両会場大盛況で幕を下ろし、そして今回、札幌に巡回することが決まった。本展の詳細については今後、公式サイトおよびSNSで順次発表される。
加えて、会場限定グッズの一部を、5月25日（月）からECサイトで販売開始することも決定。会場に来れなかった人も、「恐怖心展」の雰囲気を感じられるかもしれない。
【写真】あなたは怖い？ “恐怖心”の一例
■詳細は今後発表
今回札幌での巡回が決まった「恐怖心展」は、気鋭のホラー作家・梨と、株式会社闇、『イシナガキクエを探しています』『飯沼一家に謝罪します』などで知られるテレビ東京プロデューサー、大森時生がタッグを組んだ、来場者に“恐怖心と向き合う体験”を提供する展覧会。
加えて、会場限定グッズの一部を、5月25日（月）からECサイトで販売開始することも決定。会場に来れなかった人も、「恐怖心展」の雰囲気を感じられるかもしれない。