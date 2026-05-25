タレントの小島瑠璃子（32）が24日、自身のインスタグラムを更新。最近発見したリフレッシュの方法を明かした。

「なぜかピンクが多い最近」とピンク髪の近影を公開。「気持ちが明るくなります」とつづった。

そのうえで「先日瞑想のレッスンに行きました」と報告。「今まで瞑想をしてみようとYouTubeでやり方をみたり、調べてみたりしましたがイマイチ上手くいかず。『私は常に色々と考えてしまうタイプだから 瞑想は出来ないのねーそかそかー。』と諦めていました」と明かした。

「そんな時にご縁があった方のお母様が瞑想のレッスンをしていらっしゃるとのことで 友人と数人で行ってきました」と小島。「そうしたらまさかの、、、開始5分で脳が無の境地に 7時間寝たあとぐらい頭がスッキリ 爽快な体験でしたー。参加者皆感想は色々でしたが全員がそれぞれ良かったと言っていました」とつづった。

「普段ぐるぐると考えてしまう右脳タイプはそれをOFFする必要あって、それが瞑想なのかもしれないと思いました。普段は鼻から深く息を吸うだけでも 充分リセットになるそうです いい体験をさせていただきましたーーー」と記した。

「6/11には人生最大のチャレンジ、1Hotel Tokyoでのお茶イベントも控えているので こまめにリフレッシュしながら頑張りますーーーーー」とつづった。

この投稿に、ファンからは「ピンク色もお似合いでとても素敵です」「素敵ですね」「ピンク髪めちゃ似合ってます」などのコメントが寄せられている。