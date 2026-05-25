スリムクラブ真栄田、新幹線で“僕が悪い？” SNS呼びかけに「不平等すぎる」「難しい」さまざまな意見

スリムクラブ真栄田、新幹線で“僕が悪い？” SNS呼びかけに「不平等すぎる」「難しい」さまざまな意見