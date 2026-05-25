スリムクラブ真栄田、新幹線で“僕が悪い？” SNS呼びかけに「不平等すぎる」「難しい」さまざまな意見
お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢（50）が25日までに自身のXを更新。新幹線でのエピソードを紹介すると、さまざまな声が寄せられた。
【写真】「素敵な家族！」「いい写真」両親とハーレーに乗る“顔出し”家族ショットを披露したスリムクラブ真栄田
投稿で「以前、新幹線で、後ろのおばさんに、シート倒していいですか？と聞いて『ダメ』と言われた話をしましたが。今日はニュータイプが」と書き出し。「新幹線で、後ろの席の60代くらいの女性に『シート倒してもよろしいでしょうか？』と聞いたら、『いいわよ』と」「いいわよが少し『気難しそうだなと』気になりましたが、僕はどうしても寝たかったので、シートをMAXに倒しました」と説明した。
その後、「女性が、『ちょっと！そこまで倒したら、私の権利が無くなるじゃない！』とキレてきました」と説明。「『権利？』と思いながら、『あ、はい』と10分の3くらい戻したら、『まだよ！』と言われ、結局、10分の7で納得されました」とつづった。
最後に「僕は新幹線不平等条約だと思いますが、女性が正しくて僕が悪いのでしょうか」と呼び掛けた。
この投稿に、「真栄田さんの倒す権利は切符の代金に含まれてるはずです」「不平等すぎる」「“倒していいですか？”って聞く文化あるのに、“どこまでならOKか”は誰も教えてくれないの難しい」「前の人がMAXに倒してもいいように後ろの座席って設計されてるんじゃないのかな」「そもそも許可取らなくていいですよ！」などの意見が集まった。
一方、「MAXはやりすぎ」「MAXはキツイな」「『常識の範囲内』って難しいですね」「女性が正しいというわけではないですが、いきなりMAXで倒すのはちょっとマナーとしては良くないかもしれませんね」「どちらの気持ちもまぁわからなくもないです」「MAXは後ろの人はすごく窮屈になりますよ…そこは思いやりもって遠慮した方がいいと思います。お互い思いやりを大切にしましょう」などの意見も寄せられた。
【写真】「素敵な家族！」「いい写真」両親とハーレーに乗る“顔出し”家族ショットを披露したスリムクラブ真栄田
投稿で「以前、新幹線で、後ろのおばさんに、シート倒していいですか？と聞いて『ダメ』と言われた話をしましたが。今日はニュータイプが」と書き出し。「新幹線で、後ろの席の60代くらいの女性に『シート倒してもよろしいでしょうか？』と聞いたら、『いいわよ』と」「いいわよが少し『気難しそうだなと』気になりましたが、僕はどうしても寝たかったので、シートをMAXに倒しました」と説明した。
最後に「僕は新幹線不平等条約だと思いますが、女性が正しくて僕が悪いのでしょうか」と呼び掛けた。
この投稿に、「真栄田さんの倒す権利は切符の代金に含まれてるはずです」「不平等すぎる」「“倒していいですか？”って聞く文化あるのに、“どこまでならOKか”は誰も教えてくれないの難しい」「前の人がMAXに倒してもいいように後ろの座席って設計されてるんじゃないのかな」「そもそも許可取らなくていいですよ！」などの意見が集まった。
一方、「MAXはやりすぎ」「MAXはキツイな」「『常識の範囲内』って難しいですね」「女性が正しいというわけではないですが、いきなりMAXで倒すのはちょっとマナーとしては良くないかもしれませんね」「どちらの気持ちもまぁわからなくもないです」「MAXは後ろの人はすごく窮屈になりますよ…そこは思いやりもって遠慮した方がいいと思います。お互い思いやりを大切にしましょう」などの意見も寄せられた。