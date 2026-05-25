タレントのマツコ・デラックス（53）が25日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にコメンテーターとして生出演し、東京都渋谷区が6月からごみのポイ捨てに過料を科すことについて私見を語った。

ごみのポイ捨てが深刻な社会問題となる中、区では4月に条例を改正。6月から区内全域で、路上などにごみをポイ捨てした人に対し、2000円の過料を徴収する罰則を科す。ゴミ箱を設置していない事業者に対しても、5万円の過料を徴収する。東京23区では初の試みという。

この決定に対し、マツコは「2000円って…安くない？」と疑問を呈した。適切な額を問われると、「5万円くらい」と返答。「2000円だとまあ、捕まっても払えちゃうじゃない？」。その上で、「5万円だと、ATMに行って来ないと払えない。それくらいの緊張感がないと、これをやる人を（止められない）」と理由を説明した。

「やらない人は、やらないわけじゃない？やる人を止めなきゃいけないんだから、5万円くらいじゃないと効かないよね？」

MC大島由香里からは「ポケットからスマホを出したら、その中に入っていた鼻紙が落ちてしまった。じゃあそれで5万円って言われたら、とてつもなく（大きい）」との指摘があった。マツコは「さすがにスマホを取り出した時に落ちたな、くらいは考慮してくれるんじゃない？」と、自身の見解を口に。その上で、「あなた、ポケットに鼻紙入れている人、好きじゃない？」と大島をいじり、「それはもう5万円取っていいと思う」と笑わせていた。