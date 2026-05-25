オアシズ大久保佳代子（55）が25日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午前1時55分）に生出演。24日のオークスでジュウリョクピエロに騎乗し勝利した今村聖奈騎手（22）と、かつて番組で共演した経験があると明らかにした。

今村は今回、日本人女性騎手として史上初めてG1を制覇し、歴史の1ページを刻む偉業を達成。番組では、競馬通で知られるフリーアナウンサーの皆藤愛子の解説で、今村のレースを振り返った。

その中で、MCのフリーアナウンサー石井亮次から「大久保さん、昔、今村聖奈さんにインタビューしたことがあるんです」と振られた大久保は「インタビューというか、番組でちょっとしゃべらせていただいて」と述べ、「その時も（JRAに）女性騎手がまだ6人くらいしかいないということだった。でも、ジョッキーが大好きでこの仕事を続けたいし、と」と、共演時の今村のコメントを振り返った。その上で「むちゃくちゃ柔らかい、かわいらしい方でした」と、今村の印象についても語った。

さらに「私は、これ、予言していましたよ。来年、いけますからと」として、今村の活躍に満足そうな様子をみせていた。