大正12年創業の「宮きしめん」の新店舗「宮きしめん つしま店」が、愛知県津島市の津島神社近くに2025年12月にオープンしました。



個室やペット同伴可能なテラス席も備え、名物の“きしめん”はもちろん、モーニング、ランチ、カフェタイムまで、時間帯を問わず食事を楽しめる新しいスタイルの店舗です。



この店の特徴が、「宮きしめん」全店舗で初となるモーニングサービスです。トーストモーニングは、厚さ6センチの厚切りトーストに、苺ジャムと小倉あん付き。名古屋らしい味わいを楽しめます。





おにぎりモーニングのおにぎりは、一つずつ手握りで、梅と鮭から選べます。味噌汁には「みそ煮込きしめん」と同じ出汁と赤味噌を使用しています。トースト、おにぎりのどちらにも、サラダとホウレンソウ、ベーコン入りの手作り玉子焼きが付いていて、お値打ち感があると人気です。追加料金で焼き魚付きの定食にもできます。11時以降のグランドメニューでは、「宮きしめん」「みそ煮込きしめん」「カレーきしめん」などの麺類に加え、みそカツ、天ぷら、唐揚げなどの定食メニューも並びます。＜モーニングメニュー※10:45ラストオーダー＞【モーニング（トーストorおにぎり）】（ドリンク代のみ500円～）【モーニング（鮭定食）】（ドリンク代＋380円）＜グランドメニュー＞【宮きしめん】（900円）【カレーきしめん】（1100円）【五目あんかけきしめん】（1300円）【親子みそ煮込きしめん】（1400円）【重箱きしめん】（1500円）【みそロースカツ丼】【天丼】（各1250円）【抹茶クリームあんみつ】（950円）【ソフトクリーム（バニラ・抹茶・ミックス）】【白玉ぜんざい】（各450円） など※2026年3月3日時点の情報です