「コリアンキッチンシジャン 名古屋パルコ店」は、ピビンバや冷麺、チゲ、チヂミなどの定番メニューに加え、ラッポギやフライドチキンなど話題の韓国グルメが楽しめます。



17時以降限定の鍋メニューに、2026年2月から新たに加わったのが「チュコプセ」です。イイダコの“チュクミ”、牛ホルモンの“コプチャン”、エビの“セウ”の頭文字を組み合わせた韓国の人気海鮮鍋で、海鮮と肉の旨味が溶け込んだ旨辛スープが特徴です。





スープの中には野菜やトッポギ、春雨も入っていて具だくさん。モツとエビの異なるプリプリ食感に、タコのコリコリ感、春雨のつるっとした食感も楽しめます。旨味たっぷりのスープを最後まで味わってもらうため、シメには韓国風の乾麺“ラーメン”か、“リゾット”を追加できます。特におすすめはリゾットで、ご飯・チーズ・韓国海苔がセットになっています。ほかにも、サリ麺とトッポギを甘辛く煮込んだ「ラッポギ」や、ヤンニョムチキン、スノーチーズチキンなどのフライドチキンも人気です。看板メニューの「石焼ピビンバ」は、味の決め手となるナムルを店で手仕込み。素材ごとに毎日味付けを変え、出来立てのおいしさを提供しています。＜メニュー＞【シジャン石焼ピビンバ】（1010円）【オリジナル冷麺】（990円）【ビビン麺】（1060円）【ラッポギ】（1150円）【いかと海老のチヂミ】（770円）【フライドチキン（プレーン、ヤンニョム、スノーチーズ）】（各660円）【海鮮鍋（チュコプセ）】（1人前2000円※2人前から注文可能） など※2026年2月26日時点の情報です