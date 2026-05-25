通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間５．４％、全般に水準が低下 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間５．４％、全般に水準が低下

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通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間５．４％、全般に水準が低下



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 5.39 5.71 5.44 6.09

1MO 6.94 5.83 6.18 7.00

3MO 7.44 5.82 6.53 6.99

6MO 8.05 6.08 7.08 7.32

9MO 8.25 6.25 7.43 7.44

1YR 8.45 6.53 7.75 7.60





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 5.95 8.23 6.38

1MO 7.08 8.51 6.77

3MO 7.41 8.52 6.73

6MO 8.05 8.96 7.05

9MO 8.37 9.15 7.20

1YR 8.59 9.36 7.38

東京時間16:35現在 参考値



ロンドン序盤、ドル円１週間は5.39％と東京午前の5.62％から一段と低下している。各主要通貨でも同様の動き。本日は米国、英国市場が祝日のため休場となる。流動性が細るなかで、オプション取引も低調。



また、本日のNYカットではユーロドルは1.1600と1.1635に大規模な行使期限設定が観測される。ドル円は159.21に中規模設定がある。これらのポイントが値動きを抑制する効果も指摘される。

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