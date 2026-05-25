バレーボール男子日本代表の郄橋藍選手らが家系ラーメンに大興奮です。

郄橋選手が24日に自身のInstagramを更新。「ファイナル後、念願の家系ラーメン！！」とラーメン店での一コマを投稿しました。

郄橋選手はイタリアで3シーズンを過ごし、2024年から兄の郄橋塁選手も所属するサントリーサンバーズ大阪でプレー。17日に行われたSVリーグチャンピオンシップでは同じく日本代表の西田有志選手率いる大阪ブルテオンと対戦するも敗れ準優勝に終わり涙を流しました。

シーズンが終わりチームの仲間達とご褒美にありつきました。家系ラーメンを前に笑顔あふれ、嬉しそうに写真をとる郄橋選手の写真も載せられていました。「打ち合わせ無しでみんな同じ顔してました 横で関田さんも幸せそうでした！美味すぎた！食い過ぎた！」と郄橋藍選手、郄橋塁選手、喜入祥充選手が家系ラーメンを前にうれしさで瞳孔が開いた喜びの様子が写されていました。

郄橋選手は今季限りでサントリーサンバース大阪を退団し、先日のファンミーティングで「海外リーグに挑戦しようと思っています」と再び海外挑戦を表明しています。