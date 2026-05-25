元K―1世界王者でタレントの魔裟斗（47）が25日、自身のインスタグラムを更新し、競馬で大勝ちしたことを報告した。

「リアル春麗 木村萌那ちゃんと競馬で2315000円勝った！ ちゃんと申告しますよ」とつづり、女子キックボクサー・木村萌那との競馬場での2ショットを投稿。

自身のYouTubeチャンネルには4月25日に東京競馬場で「第33回青葉賞」の予想をする動画を投稿。「競馬とか賭け事で勝ったことがない」と言いつつも、木村とともに馬連と三連複を5万円ずつ購入した。

「7番、16番。4-7-16」とつぶやきながらレースを見守り、「16番来たんじゃない？7番も来い！来た来た来た！よーしよーし！」と大興奮。レースは4番人気ゴーイントゥスカイが制し、魔裟斗と木村は馬連も三連複も見事的中させた。

「ヤバッ！凄いじゃん」と喜ぶ魔裟斗。三連複114万円、馬連117万5000円が払い戻しとなり、「凄いねこれ。楽しい〜。これは最高だよ。初めてで230万だよ、ヤバいよこれ」と興奮が収まらない様子だった。

インスタのフォロワーからは「凄かったですね、見てて鳥肌が立ちました」「やっぱ何やってもカッコイイ」「勝ち額がエグい」など驚きのコメントが届いた。