長崎発の3人組アイドルグループMilkShake（ミルクセーキ）が25日、公式Xを更新。24日にメンバーが乗車する車が単独事故を起こしけが人が出たことを報告した。

「事故のご報告と今後のスケジュールについて」とのタイトルで「昨夜(5／24)イベント終了後の帰宅途中、メンバーが同乗し、運営が運転する車両が、高速道路上でガードレールに接触する単独事故を起こしました」と状況を説明。「あさみ・せいなは受診し、様子をみながら帰宅しました。こころが右肩を脱臼して一晩入院・治療し、本日正午すぎに退院、今後は通院しながら治療を続けます」と報告している。

事故原因については「警察の方の実況見分などで、右前のタイヤがパンクしていて、事故前のパンクなのか、事故の衝撃でパンクしたのかはわからないため、パンクが原因でハンドルをとられた可能性もあるものの、『居眠り運転やわき見運転ではないのはわかるが、運転者のなんらかの運転ミス』との見立てをいただきました」と明らかにしている。

続けて「運営としては、長い活動の中で車での遠征は日常で、今まで無事故であったことは当然だと思っていましたし、メンバーを無事に送り届けることが一番の仕事だと思っていたのですが、結果的にこのような事故を起こしてしまい、メンバーにも大切な娘さんをお預けいただいているご家族にも、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです」「ファンのみなさんにもたくさんのご心配をおかけし、関係各所にもご迷惑をおかけすることとなり、本当に申し訳ありません」と謝罪。

今後については30日の定期ライブは開催中止。31日の秘密・INSAは出演辞退、6月7日の撮影会・オフ会は開催中止としている。その後については「メンバーの心身の状況等を踏まえ、彼女たちの意向に沿って検討し、別途ご報告させていただきます」としている。

同グループは2013年6月デビュー。長崎弁を多用する楽曲などご当地アイドルとして活動している。