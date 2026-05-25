週明け２５日の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比１８１９円高の６万５１５８円と大幅続伸。連日の最高値更新で未踏の６万５０００円台乗せ。巷で“６万円時代”と言われ始めたが、早くもその５合目まで来てしまった。なお、きょうはＴＯＰＩＸも３カ月ぶりに最高値更新を果たした。基本的にＡＩ・半導体周辺を舞台に世界的なリスクオン相場が続いているが、それにしても相変わらずのジェットコースター相場で半端ない目まぐるしさである。売り買いともに振り子のベクトルが逆向きに変わると、思った以上に振れ幅が大きくなるのは、ドテン売り・ドテン買いのＡＩトレードの影響もありそうだ。先物だけでなく、個別株戦略もトレンドフォローのＡＩに人間がいかについて行くかが、短期トレードの一つの課題となっている。



キオクシアホールディングス<285A.T>が何といっても圧巻である。きょうはプライム市場の売買代金が再び１０兆円台に乗せたが、そのなかキオクシアは２兆４０００億円以上をこなし、全体の実に約４分の１を占めた。ひと昔前と言われるほどの昔ではない頃、当時の東証１部において「活況相場といえるかどうか」の見分けは、「２兆円を上回るかどうか」というのが不文律として存在した。この時の東証１部という主語が、今はキオクシアにすり替わったような状態で、時代の変化に驚く。今月中旬に暴落に見舞われたフジクラ<5803.T>が、驚異的な戻り足をみせてきょうはストップ高でマドを開けて７５日移動平均線を上放れてくるあたり、今のＡＩ相場はそう簡単に資金が退くというシナリオがないようにも思える。フジクラは貸株市場を経由した空売り筋の動揺が投影されたような戻り足である。マド開け大陽線を示現したレーザーテック<6920.T>なども往年の勢いを取り戻している。



派手な日経平均の値動きが誘導する形で個別株は売買代金上位の主力どころに目が行きやすい。だが、とはいっても中小型株は蚊帳の外という地合いでは決してない。むしろ短時日の株価変貌度合いでいけば、大型株をはるかに凌ぐパフォーマンスをみせる銘柄が数多く輩出されている。確変モード、つまり火の粉が常に飛び交うような環境で、ひとたび引火して炎が上がれば、とんでもない上昇を演じるケースが増えている。



昨年来、継続的に取り上げてきたＡＫＩＢＡホールディングス<6840.T>だが、直近は文字通りの“火柱高モード”に突入。こうなると需給相場というよりなく、個別の材料やファンダメンタルズでフォローしても始まらない。ＦＩＧ<4392.T>も同様のパターンで、万年中低位株のイメージを払拭して、いきなりモンスター化した。発端はＡＩ半導体の検査工程に使われる自動化装置を同社のグループ会社が台湾企業と共同開発したと発表したこと。この台湾企業がＴＳＭＣ＜TSM＞ではないかという思惑が問答無用に株価を押し上げた。これは個別株の持つキャパシティというより、その時の土壌の方が大きなウエートを占めている。きょうのようにストップ高銘柄が頻出する確変モードに入った時の株式市場は凄まじい。



だが、これらはまだ局地的なバブルである。例えば日経平均がどんなに過激に水準を切り上げようとも、全体ＥＰＳの上昇も寄与してＰＥＲはまだ１８倍前後にとどまっている。歴史的なアベレージを上回っているにせよ、すぐに御破算となるようなリスクをはらんでいるわけではない。膨張したバブルの球体がどのくらいの大きさなのか、これは破裂するまで分からないが、今はまだ時間軸的に安全圏とみている向きが多い。市場では「スペースＸ、オープンＡＩ、アンソロピックの３社の新規上場より前にバブル崩壊は起こり得ない」（ネット証券マーケットアナリスト）という声が強く、これはかなり確信性が高いといえる。



中小型株で導火線に火がついている銘柄を見極めるのはなかなか難しいが、煙が立っている銘柄は少なからず存在する。まず、早めに「オープンＡＩ関連に位置付けられる銘柄」に着目しておきたい。ＰＥＲ１１倍、配当利回り３．５％、増収増益トレンド邁進中のＪＴＰ<2488.T>はその有力候補である。また、ＡＫＩＢＡ人気が証明した半導体セクターの中低位株に潜在する変身ＤＮＡもポイントとなる。業績回復トレンドに突入した栄電子<7567.T>が久々の見せ場を作る可能性がある。電子部品商社とはいえ有配でＰＢＲ０．５倍台は正攻法のバリュエーションで判断しても評価不足。半導体商社の王道銘柄では丸文<7537.T>も高配当利回りで割安。このほか、キオクシア関連でティアンドエスグループ<4055.T>、クエスト<2332.T>はまだ導火線に火がついていない状態で押し目を狙いたい。



あすのスケジュールでは、４月の白物家電出荷額が前場取引時間中に開示されるほか、後場取引時間中には３月の景気動向指数改定値が開示される。また、日銀が消費者物価のコア指標を公表する。５月の月例経済報告も発表も予定されている。海外では、３月の連邦住宅金融局（ＦＨＦＡ）住宅価格指数と３月のＳ＆Ｐコタリティ・ケース・シラー住宅価格指数が同時に開示されるほか、コンファレンス・ボードが発表する５月の米消費者信頼感指数にもマーケットの関心が高い。なお、この日は米２年国債の入札が予定されている。海外企業の決算では中国の総合家電大手シャオミの決算発表が行われる。（銀）



出所：MINKABU PRESS