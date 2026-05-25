休職したものの、焦りから3ヶ月で復職。復職当日、上司の言葉で頭が真っ白に！
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真面目で責任感が強い人ほど、つい頑張りすぎてしまう…。
現在イラストレーターとして活躍するなおにゃんさんも、かつてはその一人でした。念願の会社に入社したものの、職場環境に馴染めず、うつ病と適応障害を発症。医師から休職を勧められても、「休むことの正解」がわからず、「逃げるようで恥ずかしい」と感じてしまいます。
焦りから一度は復職を強行したものの、心は限界を迎え、再び休職へ。どん底のような日々の中で、彼女は少しずつ「休職中に弱い自分を変えたい」と思うようになり、ある行動に踏み出します――。
※本記事はなおにゃん著の書籍『うつ逃げ 〜うつになったので全力で逃げてみた話〜』から一部抜粋・編集しました。
上司からの執拗な「教育」で、毎朝会社に行くのが憂鬱だったなおにゃんさん。胸がドキドキしたり急な不安感に襲われたりと、異変を感じて心療内科を受診します。その結果、適応障害によるうつと診断されて会社を休職することになりました。
「急いで復職しなくてはとの思いから、たった3ヶ月で復職を決意しました。でも過去の自分には、『うつがほとんど回復していないのに、焦りすぎだよ』と伝えたいです。ほんと、それによって失敗したので…」と、なおにゃんさんは当時を振り返っています。
著＝なおにゃん／『うつ逃げ 〜うつになったので全力で逃げてみた話〜』