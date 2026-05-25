アイ・オー・データ機器は、2026年7月1日付で、社名をブランド名と同じ「アイオーデータ」に変更すると発表した。5月21日付の臨時株主総会で決議した。



●事業の広がりにあわせ企業名称とブランド名称を統一



1976年の創業以来、「アイ・オー・データ機器」としてPC周辺機器を中心に製品・サービスを提供してきたが、現在では、事業領域は液晶ディスプレーやストレージ、ネットワーク機器に加え、クラウド連携サービスなどへ広がり、「機器」にとどまらないメーカーに成長した。また、顧客や取引先からは「アイオーデータ」の愛称で親しまれていることから社名変更を決定した。所在地、事業内容、資本金などの変更はない。



なお、アルファベット表記の「I-O DATA」については継続して使用する。