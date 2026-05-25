投信・基準価額騰落率ランキング 5月第4週（5月18日～5月22日）
5月第4週の上昇率ランキングの1位と2位は日経半導体株指数（トータルリターン）に連動する投資成果を目指すインデックスファンドとなっています。3位の「デジタル情報通信革命＜０１０１（ゼロイチゼロイチ）＞」は情報通信関連の日本株を主要投資対象としています。
下落率ランキング1位と3位のファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるものです。1位の「しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド（情熱アジア大陸）」は1680円、3位の「ＪＰＭアジア・オセアニア高配当株式ファンド（アジアの風）」は840円を期中に分配しています。
○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 +8.50％ ｅＭＡＸＩＳ日経半導体株インデックス
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
2位 +8.46％ 野村インデックスファンド・日経半導体株（Ｆｕｎｄｓ－ｉ日経半導体株）
運用会社:野村アセットマネジメント
3位 +6.26％ デジタル情報通信革命＜０１０１（ゼロイチゼロイチ）＞
運用会社:大和アセットマネジメント
○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 -16.36％ しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド（情熱アジア大陸）
運用会社:しんきんアセットマネジメント投信
2位 -9.30％ ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンＡコース
運用会社:ブラックロック・ジャパン
3位 -9.08％ ＪＰＭアジア・オセアニア高配当株式ファンド（アジアの風）
運用会社:ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
株探ニュース
下落率ランキング1位と3位のファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるものです。1位の「しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド（情熱アジア大陸）」は1680円、3位の「ＪＰＭアジア・オセアニア高配当株式ファンド（アジアの風）」は840円を期中に分配しています。
1位 +8.50％ ｅＭＡＸＩＳ日経半導体株インデックス
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
2位 +8.46％ 野村インデックスファンド・日経半導体株（Ｆｕｎｄｓ－ｉ日経半導体株）
運用会社:野村アセットマネジメント
3位 +6.26％ デジタル情報通信革命＜０１０１（ゼロイチゼロイチ）＞
運用会社:大和アセットマネジメント
○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 -16.36％ しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド（情熱アジア大陸）
運用会社:しんきんアセットマネジメント投信
2位 -9.30％ ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンＡコース
運用会社:ブラックロック・ジャパン
3位 -9.08％ ＪＰＭアジア・オセアニア高配当株式ファンド（アジアの風）
運用会社:ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
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