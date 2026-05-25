　5月25日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは272銘柄。東証終値比で上昇は125銘柄、下落は124銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は69銘柄。うち値上がりが29銘柄、値下がりは33銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は410円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の25日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <198A>　ポスプラ　　　　　　205　　 +50（ +32.3%）
2位 <2338>　クオンタムＳ　　　　206　　 +50（ +32.1%）
3位 <479A>　ＰＲＯＮＩ　　　　 1913　　+400（ +26.4%）
4位 <7072>　インテＭ　　　　　 1816　　+379（ +26.4%）
5位 <3907>　シリコンスタ　　　 1970　　+400（ +25.5%）
6位 <9227>　マイクロ波　　　　 1306　　+213（ +19.5%）
7位 <6494>　ＮＦＫＨＤ　　　　116.7　 +15.7（ +15.5%）
8位 <7578>　ニチリョク　　　　　104　　 +13（ +14.3%）
9位 <5031>　モイ　　　　　　　842.2　 +62.2（　+8.0%）
10位 <6840>　ＡＫＩＢＡ　　　 1516.6　+111.6（　+7.9%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4366>　ダイトーケミ　　　　368　　 -73（ -16.6%）
2位 <1615>　野村東証銀行　　　573.2　-100.0（ -14.9%）
3位 <6104>　芝浦機　　　　　　 4455　　-455（　-9.3%）
4位 <9470>　学研ＨＤ　　　　　　860　　 -87（　-9.2%）
5位 <6173>　アクアライン　　　 17.4　　-1.6（　-8.4%）
6位 <3929>　Ｓワイヤー　　　　307.8　 -14.2（　-4.4%）
7位 <2673>　夢みつけ隊　　　　 93.8　　-4.2（　-4.3%）
8位 <9564>　ＦＣＥ　　　　　　444.8　 -14.2（　-3.1%）
9位 <6574>　コンヴァノ　　　　106.8　　-3.2（　-2.9%）
10位 <268A>　リガクＨＤ　　　 2540.7　 -74.3（　-2.8%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4004>　レゾナック　　　　19900　　+450（　+2.3%）
2位 <5803>　フジクラ　　　　　 5650　　+100（　+1.8%）
3位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　　 3769　 +54.0（　+1.5%）
4位 <6503>　三菱電　　　　　　 6615　　 +55（　+0.8%）
5位 <4062>　イビデン　　　　　21100　　+170（　+0.8%）
6位 <7751>　キヤノン　　　　　 4260　　 +30（　+0.7%）
7位 <7911>　ＴＯＰＰＡＮ　　 4823.1　 +33.1（　+0.7%）
8位 <6501>　日立　　　　　　 5087.4　 +33.4（　+0.7%）
9位 <7453>　良品計画　　　　 3682.4　 +22.4（　+0.6%）
10位 <5801>　古河電　　　　　　58420　　+340（　+0.6%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6971>　京セラ　　　　　　 3075　 -31.0（　-1.0%）
2位 <6723>　ルネサス　　　　　 4255　　 -42（　-1.0%）
3位 <9201>　ＪＡＬ　　　　　 2682.2　 -17.3（　-0.6%）
4位 <2802>　味の素　　　　　　 5441　　 -34（　-0.6%）
5位 <8601>　大和　　　　　　 1486.3　　-8.7（　-0.6%）
6位 <9007>　小田急　　　　　 1640.9　　-9.6（　-0.6%）
7位 <4063>　信越化　　　　　　 7001　　 -40（　-0.6%）
8位 <8001>　伊藤忠　　　　　　 1940　 -11.0（　-0.6%）
9位 <285A>　キオクシア　　　　65120　　-330（　-0.5%）
10位 <7267>　ホンダ　　　　　 1401.4　　-7.1（　-0.5%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース