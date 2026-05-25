[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇125銘柄・下落124銘柄（東証終値比）
5月25日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは272銘柄。東証終値比で上昇は125銘柄、下落は124銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は69銘柄。うち値上がりが29銘柄、値下がりは33銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は410円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の25日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <198A> ポスプラ 205 +50（ +32.3%）
2位 <2338> クオンタムＳ 206 +50（ +32.1%）
3位 <479A> ＰＲＯＮＩ 1913 +400（ +26.4%）
4位 <7072> インテＭ 1816 +379（ +26.4%）
5位 <3907> シリコンスタ 1970 +400（ +25.5%）
6位 <9227> マイクロ波 1306 +213（ +19.5%）
7位 <6494> ＮＦＫＨＤ 116.7 +15.7（ +15.5%）
8位 <7578> ニチリョク 104 +13（ +14.3%）
9位 <5031> モイ 842.2 +62.2（ +8.0%）
10位 <6840> ＡＫＩＢＡ 1516.6 +111.6（ +7.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4366> ダイトーケミ 368 -73（ -16.6%）
2位 <1615> 野村東証銀行 573.2 -100.0（ -14.9%）
3位 <6104> 芝浦機 4455 -455（ -9.3%）
4位 <9470> 学研ＨＤ 860 -87（ -9.2%）
5位 <6173> アクアライン 17.4 -1.6（ -8.4%）
6位 <3929> Ｓワイヤー 307.8 -14.2（ -4.4%）
7位 <2673> 夢みつけ隊 93.8 -4.2（ -4.3%）
8位 <9564> ＦＣＥ 444.8 -14.2（ -3.1%）
9位 <6574> コンヴァノ 106.8 -3.2（ -2.9%）
10位 <268A> リガクＨＤ 2540.7 -74.3（ -2.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4004> レゾナック 19900 +450（ +2.3%）
2位 <5803> フジクラ 5650 +100（ +1.8%）
3位 <6762> ＴＤＫ 3769 +54.0（ +1.5%）
4位 <6503> 三菱電 6615 +55（ +0.8%）
5位 <4062> イビデン 21100 +170（ +0.8%）
6位 <7751> キヤノン 4260 +30（ +0.7%）
7位 <7911> ＴＯＰＰＡＮ 4823.1 +33.1（ +0.7%）
8位 <6501> 日立 5087.4 +33.4（ +0.7%）
9位 <7453> 良品計画 3682.4 +22.4（ +0.6%）
10位 <5801> 古河電 58420 +340（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6971> 京セラ 3075 -31.0（ -1.0%）
2位 <6723> ルネサス 4255 -42（ -1.0%）
3位 <9201> ＪＡＬ 2682.2 -17.3（ -0.6%）
4位 <2802> 味の素 5441 -34（ -0.6%）
5位 <8601> 大和 1486.3 -8.7（ -0.6%）
6位 <9007> 小田急 1640.9 -9.6（ -0.6%）
7位 <4063> 信越化 7001 -40（ -0.6%）
8位 <8001> 伊藤忠 1940 -11.0（ -0.6%）
9位 <285A> キオクシア 65120 -330（ -0.5%）
10位 <7267> ホンダ 1401.4 -7.1（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の25日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <198A> ポスプラ 205 +50（ +32.3%）
2位 <2338> クオンタムＳ 206 +50（ +32.1%）
3位 <479A> ＰＲＯＮＩ 1913 +400（ +26.4%）
4位 <7072> インテＭ 1816 +379（ +26.4%）
5位 <3907> シリコンスタ 1970 +400（ +25.5%）
6位 <9227> マイクロ波 1306 +213（ +19.5%）
7位 <6494> ＮＦＫＨＤ 116.7 +15.7（ +15.5%）
8位 <7578> ニチリョク 104 +13（ +14.3%）
9位 <5031> モイ 842.2 +62.2（ +8.0%）
10位 <6840> ＡＫＩＢＡ 1516.6 +111.6（ +7.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4366> ダイトーケミ 368 -73（ -16.6%）
2位 <1615> 野村東証銀行 573.2 -100.0（ -14.9%）
3位 <6104> 芝浦機 4455 -455（ -9.3%）
4位 <9470> 学研ＨＤ 860 -87（ -9.2%）
5位 <6173> アクアライン 17.4 -1.6（ -8.4%）
6位 <3929> Ｓワイヤー 307.8 -14.2（ -4.4%）
7位 <2673> 夢みつけ隊 93.8 -4.2（ -4.3%）
8位 <9564> ＦＣＥ 444.8 -14.2（ -3.1%）
9位 <6574> コンヴァノ 106.8 -3.2（ -2.9%）
10位 <268A> リガクＨＤ 2540.7 -74.3（ -2.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4004> レゾナック 19900 +450（ +2.3%）
2位 <5803> フジクラ 5650 +100（ +1.8%）
3位 <6762> ＴＤＫ 3769 +54.0（ +1.5%）
4位 <6503> 三菱電 6615 +55（ +0.8%）
5位 <4062> イビデン 21100 +170（ +0.8%）
6位 <7751> キヤノン 4260 +30（ +0.7%）
7位 <7911> ＴＯＰＰＡＮ 4823.1 +33.1（ +0.7%）
8位 <6501> 日立 5087.4 +33.4（ +0.7%）
9位 <7453> 良品計画 3682.4 +22.4（ +0.6%）
10位 <5801> 古河電 58420 +340（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6971> 京セラ 3075 -31.0（ -1.0%）
2位 <6723> ルネサス 4255 -42（ -1.0%）
3位 <9201> ＪＡＬ 2682.2 -17.3（ -0.6%）
4位 <2802> 味の素 5441 -34（ -0.6%）
5位 <8601> 大和 1486.3 -8.7（ -0.6%）
6位 <9007> 小田急 1640.9 -9.6（ -0.6%）
7位 <4063> 信越化 7001 -40（ -0.6%）
8位 <8001> 伊藤忠 1940 -11.0（ -0.6%）
9位 <285A> キオクシア 65120 -330（ -0.5%）
10位 <7267> ホンダ 1401.4 -7.1（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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