乃木坂46の3期生で キャプテンを務めていた梅澤美波さんが5月24日、自身のインスタグラムを更新。グループを卒業したことを報告しました。

【写真を見る】【 梅澤美波 】 「乃木坂46が、大好き。その気持ちだけで生きた9年と8ヶ月でした」 卒コン終え想い 「夢のようなラストステージ」



梅澤さんは、「乃木坂46を 卒業しました 」と書き出し、21日に東京ドームで開催された自身の卒業コンサートの写真を多数投稿。



大胆にデコルテを露わにした黒いドレスや、爽やかな白いドレスなど様々な衣装に身を包み、卒業コンサートを盛り上げる姿が収められています。



続けて「夢のようなラストステージでした。今でもあまり、実感がありません。 」と、現在の率直な心境を吐露。



「乃木坂46が、大好き。その気持ちだけで生きた9年と8ヶ月でした。幸せを、もらいすぎてしまいました。 」と、グループへの溢れる思いを綴っています。



そして、「皆様、心から感謝しています。夢のような毎日を、ありがとうございました！」と、感謝の言葉で締めくくっています。



【担当：芸能情報ステーション】