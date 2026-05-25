タレントの平愛梨（41）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。子供たちとの夕食作りを伝えた。

平は「お家でやきとりパラダイス」と書き出し、食卓の写真をアップ。「子供たちが帰ってくるまでに！！」と黙々と食材を串に刺していたが間に合わず、帰るなり「今日のご飯なに？」と興味津々の子供たち。「焼き鳥だよー」との説明に「作るー！！」「やりたーい！！」「僕もやる」と3人が立候補したそう。

そのため「タイミングいい時に呼ぶね」と伝えたものの、8歳長男と3歳の末っ子はタブレットに夢中。結果5歳の三男だけ手伝うことになり、「作り方を教えたら黙々と次から次に完成させる！！センスある！！」と感激した。

そして「量があるから大変かなって思ったけど串に刺して焼いて塩ふったりタレをかけるだけだからとっても簡単で子供と一緒に作れて楽しかった」と回想。普段は「ゲゲゲッ！！時間かかっちゃうぞ！」となる子供たちの参加も「手伝ってくれてありがとう！なんて思った」とし、「またみんなで焼き鳥やってみよ」とつづった。

この投稿にフォロワーからは「焼鳥パーティー楽しそう」「お店屋さんみたい」「これは楽しいだろうなぁ 美味しそう！！！」「めっちゃ美味しそう」「焼き鳥手作りすごい」「ママもちゃんと食べてね」などの声が集まった。

平はサッカー日本代表DF長友佑都と17年1月に結婚を発表。18年2月に長男、19年8月に次男、21年4月に三男、23年4月に四男を出産した。