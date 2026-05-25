2026年5月9日（土）と10日（日）の2日間にわたり、Kstyleが贈るK-POP音楽祭『Kstyle PARTY 2026』がABEMAにて国内独占・無料生中継された。そこで9日の公演に出演したNouerAのミラク、CLOSE YOUR EYESのケンシンの対談インタビューを実施。オーディション番組出身で、日本人メンバー、同学年という共通点を持つミラクとケンシンが2人で話すのはこのインタビューが初。貴重なトークをお届けする。

【映像】CLOSE YOUR EYESのパフォーマンス

『Kstyle PARTY 2026』は、今年で3回目を迎えたKstyleが贈るK-POP音楽祭。今年は会場をKアリーナ横浜へと移し、さらなるスケールアップを遂げて開催された。5月9日（土）のDAY1では、BOYNEXTDOOR、TAEMIN、TWS、NouerA、CLOSE YOUR EYES、SAY MY NAMEが出演。5月10日（日）のDAY2には、RIIZE、SUPER JUNIOR-D&E、AHOF、YENA、チャン・ハヌム、Royal 44といった豪華アーティストが勢揃いした。

そしてこのたび、5月9日（土）の公演に出演したNouerAのミラクと、CLOSE YOUR EYESのケンシンの、初対談となるインタビューを行った。ミラクは『MAKEMATE1』（2024年5月〜7月放送）、そしてケンシンは『PROJECT 7』（2024年10月〜12月放送）からデビューを決めた日本人メンバーであり、同学年。お互いの存在は知っていたものの、これまでトークをする機会がなかったという2人が、このインタビューで初トークを繰り広げた。

--まずはお二人の自己紹介をお願いいたします。

ケンシン： CLOSE YOUR EYESのケンシンです！青森県出身で、2007年12月2日生まれ。MBTIはENFPです。好きな食べ物は……海苔です。韓国海苔、大好きです！

ミラク： こんにちは！NouerAのマンネ（末っ子）、ミラクです。東京都出身で、2008年2月13日生まれです。MBTIは……「CUTE」！……あ、冗談です（笑）。本当はENFJです。好きな食べ物は、コンビニの蒸しパンです！

ケンシン： おお！ENFJですか？僕、日本にいた頃はENFJだったのですが、韓国に行ってからENFPに変わっちゃったんです。

ミラク： え、そうなんですか？ほぼ一緒ですね！僕は今、絶賛“変わり途中”っていう感じです（笑）。学年も一緒ですし、共通点が多くて嬉しいです！

-- 今日、こうしてお二人でお話しするのは初めてとのことですが、お互いの印象はどうですか？

ミラク： 音楽番組ですれ違ったことはあったのですが、なかなか機会がなくて。でも、ケンシンくんはすごくカリスマ性があって、お話ししたいなと思っていたんです。今日は仲良くなりたいです！

ケンシン： 僕もデビューしてすぐの頃に音楽番組でNouerAの皆さんにお会いしたんですけど、その時はもう忙しすぎて記憶がないくらいで……（笑）。今は少し余裕も出てきたので、こうして話せて嬉しいです。ミラク先輩はすごく話しやすいですし、一緒にいて楽しいです。

--お二人はオーディション番組出身という共通点がありますが、オーディション番組の参加中、自分を成長させた経験や印象的なエピソードはありますか？

ケンシン： 僕は韓国に行った時、韓国語が本当にできない状態だったんです。「アンニョンハセヨ」「カムサハムニダ」「ネ（はい）」の3つしか知らなくて…。でも、日本人の練習生や、韓国人のメンバー、他の国の子たちみんなが助けてくれたのをすごく感じました。あの助け合いがなかったら、今の僕はここにいないと思います。本当に感謝しています。

ミラク： 僕は『Nizi Project Season 2』に続き、『MAKEMATE1』が2回目のオーディションだったこともあり、「このチャンスを絶対に掴まなきゃ」っていう強い気持ちで挑んだのが大きかったですね。

-- オーディション番組に参加中の“あるある”はありますか？

ミラク： やっぱり団体で撮影するシーンは待ち時間がすごく長くて、眠くなってしまって少し意識が飛んじゃった時がありました…（笑）。

ケンシン： あるあるですよね（笑）。僕が参加していた『PROJECT 7』は、最初のステージは200人も参加者がいたので、全員のパフォーマンスが終わるまで長時間の撮影が続いたので大変でした…！

ミラク： 実は僕、『PROJECT 7』見ていたんです！知り合いも出ていたし、ケンシンくんが「MANIAC」（Stray Kids）を披露しているのを見て「あ、日本人だ！すごい、頑張ってほしいな」って心の中で、応援していました。

ケンシン： えっ！見ててくれたんですか！？嬉しいです！

-- 韓国語はどうやって覚えましたか？

ケンシン： 韓国語が勉強できる本も持っていきましたけど、やっぱり韓国の人とたくさん話すのが一番でしたね。僕は話しかけるのが好きなので、ヒョン（お兄さん）たちに「教えて！」ってどんどん食らいついていきました。

ミラク： 僕は最初、ダンスレッスンで使いそうな「体の部位」の単語からひたすら書きまくって覚えました。毎日テストして、書きまくって。そうすると、レッスンで耳に入ってきた時に「あ、これ知ってる単語だ！」って繋がる瞬間があるんですよね。

-- メンバーとのコミュニケーションで意識していることは？

ケンシン： 最初は韓国語がわからなくて、ヒョンたちにタメ口で話しちゃったりして。今思うと失礼だったなと思うこともあって…（笑）。今は親しい仲でも礼儀はちゃんと守るように意識しています。僕のグループには8歳上のヒョン（チョン・ミヌク）もいるので。

ミラク： 僕は元々フレンドリーな性格なので、とにかく明るく自分から話しかけるようにしています。相手も（異国で）寂しいかもしれないし、元気にいこう！って。

-- ロールモデルのアーティストや、意識しているアーティストはいますか？

ミラク： 僕は昔からG-DRAGONさんが大好きです！あと、同じ時代を戦う仲間として意識するのは……やっぱりケンシンくんですね！SNSでCLOSE YOUR EYESさんの動画が流れてくると、やっぱりチェックしちゃうし「頑張らなきゃ」って刺激をもらいます。

ケンシン： 僕も、ミラク先輩です！TikTokとかで流れてくると「あ、かっこいい！かわいい！」って見ています。

-- 最後に、ABEMAでオーディション番組を通してお2人を見守ってきたファンの皆さんへ、メッセージをお願いします。

ミラク： いつも応援ありがとうございます！これからも二人で切磋琢磨して、日本のK-POPシーンをもっともっと盛り上げていきます。たくさんの関心と応援をお願いします！

ケンシン： 僕たちは韓国を拠点に活動していますが、こうして日本人のメンバーが頑張っています。日本でもたくさん活動していきたいので、応援よろしくお願いします。またお会いしましょう！

-- ありがとうございました！



