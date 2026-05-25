ニトリは、おうちで手軽にドリンクを楽しめる、「ミル付きジュースミキサー」（YD2R05）と「コードレスミニボトルブレンダー」（YD2R07）を、2026年5⽉下旬に発売します。実売価格は、ミル付きジュースミキサーが2990円、コードレスミニボトルブレンダーが1990円（いずれも税込）。

「ミル付きジュースミキサー／コードレスミニボトルブレンダー」

記事のポイント 暑い夏は、旬のフルーツや野菜を使ったスムージーやフレッシュジュースなどを生活に取り入れてビタミン補給するのがオススメ。手作りならお財布にも優しく、毎日続けやすいのがうれしいですよね。ニトリのミキサーは、生活スタイルや作る量に合わせて選べるので、自分に合った1台を探してみてください。

「ミル付きジュースミキサー」は、フルーツを使ってスムージーを作ったり、コーヒー豆を挽いてコーヒーを楽しんだりできるマルチミキサー。

「ミル付きジュースミキサー」

食材に合わせて回転速度を低速・高速から選べる2段変速機能を搭載。600mLの容量で、2人分のジュースやスムージーも一度に調理可能です。容器は軽くて扱いやすい「樹脂製」を採用。

付属のミルを使えば、コーヒー豆を挽いたり自家製スパイスを作ったりと、料理の幅が大きく広がります。

さらに、ふたを閉めたまま食材を追加できる便利なふたキャップや、容器を正しくセットしないと動かない安全機能など、毎日の使いやすさを追求しています。

「コードレスミニボトルブレンダー」は、コンセントの位置を気にせず、思い立った時にサッと使えるUSB充電式（Type-C）のコードレス設計。忙しい朝でも、キッチンやダイニングで手軽にドリンク作りが可能です。スムージーはもちろん、ドレッシングや離乳食作りなど、少量の調理にも活躍します。

「コードレスミニボトルブレンダー」

約0.28kgと軽く、持ち運びに便利なストラップ付きの専用ボトルキャップも付属。誤操作防止機能や約40秒の自動停止機能付きで、安全面にも配慮しています。

水と洗剤を入れて運転させるだけの簡単お手入れで、本体とカッターは水洗いもOKです（※）。

※本体は完全防水ではありません。

ニトリ 「ミル付きジュースミキサー」 「コードレスミニボトルブレンダー」 発売日：2026年5⽉下旬

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